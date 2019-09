Každý zápas musíme brát jako poslední, říká vítkovický kapitán Výtisk

Bude teď vaše role oproti Liberci v něčem odlišná?

Ani ne, pro mě se nic nemění. Já si něco řekl, i když jsem kapitán nebyl. Máme tady další čtyři pět hráčů, kteří mají kabinu na starost. Nikdy jsem nic nerozhodoval sám, ani teď nebudu.

Je nezvyklé, aby tým měl čtyři asistenty kapitána (Roman, Dej, Stránský, Zdráhal). Chcete rozložit zodpovědnost?

Když se něco bude řešit, jde se za mnou. Ale stejně to probereme se čtyřmi nejstaršími dohromady, nikdy to člověk nerozhoduje sám. Po dohodě, ať se řeší cokoliv ohledně hokeje i mimo. Vždycky všechno řešíme společně.

Jak jako kapitán vnímáte v podstatě nově složený tým?

Jak jsem už několikrát říkal, ať už to bylo předstartovní období v létě, měl jsem dobrý pocit, jak všichni makali, šli na doraz. Pak se to překulilo do toho, jak jsme šli na led. Věřím, že to bude klapat. Jen musíme do každého zápasu jít tak, jako by to byl náš poslední zápas. Nemůžeme vybočit na deset ani na pět minut, musíme hrát každý zápas na sto procent celých šedesát minut. A věřím, že se nám to vrátí.

Prognózy vám ale moc nefandí.

Člověk si toho přečetl hodně, že se nám nevěří, že se nás tipuje na 12 místo. My to máme nastavené jinak. V pátek to začíná, uvidíme.

Nakolik bude důležitý start pro váš mladý tým?

Start je důležitý pro každého, ať je to mladý, nebo zkušenější tým. Všichni chtějí mít start perfektní, aby naskočili na vlnu. Věřím, že se nám to povede, že to zvládneme.

Poslední tým přímo sestoupí. Bojíte se toho?

Kdybychom se teď, kdy to ještě nezačalo, dívali už na konec, tak to by bylo špatné. Nikdo to v hlavě nemá, všichni chtějí jít nahoru, hrát o play off. Všichni to mají takhle. Nemyslím si, že někdo má v hlavě to, že poslední sestupuje.

A jak se vám jeví mladí spoluhráči? Ustojí ten tlak?

Přišli sice mladí, ale mají už hodně za sebou. Nejsou to kluci z juniorky. Jsou to draftovaní borci, co za dva roky chtějí být v KHL, NHL. Sice jsou věkově mladí, ale zkušenostmi zase tak mladí nejsou.