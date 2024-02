Plzeňský útočník Lev: I Pardubice se dají nachytat, uděláme maximum

„Jsme rádi, že před reprezentační pauzou jsme zlomili sérii šesti porážek v řadě. Dalo nám to víc klidu do tréninku i nějaké sebevědomí. A doufáme, že i tento týden nějaké body urveme,“ říká třiatřicetiletý útočník Jakub Lev, s dvanácti góly nejlepší střelec Škody.

Plzeň – Pardubice Pondělí 17.30 online

Kudy cesta k bodům povede?

Maximální nasazení, disciplína a proměňování šancí. Nic jiného nepomůže. Těžko předpokládat, že proti Pardubicím nebo Spartě budeme mít dvacet gólovek. Takže příležitosti, které si vypracujeme, musí skončit v bráně. A aby to tak bylo, je třeba být důrazní v zakončení a tlačit se za góly.

Právě nizká produktivita vás však dlouhodobé sužuje. Jak to změnit?

Těžko mluvit obecně. Každý hráč má na ledě svou zodpovědnost a roli. Někdo hraje kolem brány, další v rozích nebo víc na ploše. A každý musí začít u sebe a snažit se v zápasech odvést co nejlepší práci.

S Pardubicemi jste v sezoně třikrát prohráli, pokaždé vstřelili jediný gól. Je to pro vás nejméně příjemný soupeř v soutěži?

Mají hodně kvalitní tým. Čtyři silné lajny, takový malý nároďák v extralize. Ale před pauzou dvakrát prohráli, nejsou tedy neporazitelní. Neříkám, že je můžeme porážet, ale porazit a nachytat ano. A uděláme pro to maximum.

Plzeňská konzultace. Zleva Tomáš Dujsík, Jakub Pour a Jakub Lev.

Hodně se mluvilo o odchodu brankáře Pavláta právě do Dynama. Jak jste tu situaci vnímal?

Já jsem tu od toho, abych hrál hokej a ne abych hodnotil rozhodnutí vedení. Jestli prodá nebo přivede toho či onoho hráče, já s tím nic neudělám. Každopádně my, kteří tu jsme, budeme hrát naplno a rvát se o co nejlepší výsledek.

V tabulce jste desátí, na Mladou Boleslav, která je na třinácté, nepostupové pozici do předkola, máte náskok jedenácti bodů. Straší vás ještě pohled dolů?

I kdyby byl rozdíl dvacet bodů nebo jen tří, tak je to jedno. Nekoukáme nad sebe ani pod sebe, do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Možná dvě tři kola před koncem se můžeme na tabulku kouknout, ale teď je třeba se soustředit na sebe a nejbližší zápas.

Do konce základní části zbývá devět zápasů. Zvyšujete teď jako jeden z nejzkušenějších hráčů v kabině hlas?

Rozhodně si k tomu řeknu své, pokud vidím, že je třeba zabrat nebo něco změnit. Ale takových je nás v kabině víc. Není to o tom, že by mluvil jen jeden člověk.

Blíží se i derby pod širým nebem v německém Klingenthalu. Bude to s Karlovými Vary podobný zápas jako před reprezentační pauzou v Plzni?

Nejspíš ano. 0čekávám vypjatý boj o každý kousek ledu s emocemi, šarvátkami a snad i s pěknými góly. Tohle derby bude mít díky kulisám ještě extra náboj, já se těším. Podobně to mají i kluci v týmu a věřím, že na své si přijdou i fanoušci.

Může pršet, led nemusí být moc kvalitní. S tím se dá srovnat?

Je úplně jedno, jestli bude pršet nebo svítit sluníčko, pro oba týmy to bude stejné. Já tam prostě pojedu pro tři body a to, v jakých podmínkách bude zápas probíhat, není podstatné.