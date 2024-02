Strach o Söderlunda. Nedávného spoluhráče nesmyslně zranil Houdek

„Hokej je tvrdý sport, občas se to stává. Ale tohle bylo zbytečné. Bylo to ošklivé, není nic příjemného něco takového vidět. Všichni doufáme, že Tim bude v pořádku,“ říkal po porážce 1:3 plzeňský trenér Petr Kořínek. „Samozřejmě nás to mrzí. Je to špatná věc. Aby šel třetí hráč takhle do souboje, to by se vůbec nemělo stávat,“ řekl i pardubický kouč Marek Zadina.

Na dlouhé minuty stadion utichl, Söderlunda lékaři z ledu umístili na nosítka, ale ještě dlouho trvalo, než s ním zamířili k sanitce.

„Byl vypnutý, měl nějaké tržné rány. Ale po zápase jsme naštěstí dostali zprávy, že je stabilizovaný. Doufejme, že bude v pořádku,“ hlásil kouč Kořínek.

„Báli jsme se o něj, zdraví je nejdůležitější. Po utkání nám řekli, že je Tim stabilizovaný a mimo ohrožení života. Za to jsme všichni strašně rádi,“ oddechl si brankář Škody Milan Klouček.

Vlastně by se, nebýt Houdkova zkratu, psalo hlavně o něm. Také on se stal součástí trejdu na trase Plzeň - Pardubice za reprezentačního gólmana Pavláta. Ten zůstal na střídačce, ale Klouček naskočil proti nedávným spoluhráčům.

„Snažil jsem se to brát jako normální zápas. Hlavně jsem se těšil, protože naposledy jsem chytal někdy před dvěma týdny. Škoda, že to nevyšlo alespoň na bod. Myslím, že jsme si ho zasloužili,“ litoval pětadvacetiletý Klouček.

Pardubický závar před plzeňským brankářem Milanem Kloučkem

Proti Pardubicím si připsal čtyřiadvacet zákroků. Ale dvakrát ho nachytal nečekaný střelec Vondráček. Plzeň vedla od 32. minuty po velkém tlaku a dorážce Dujsíka, ale ještě ve druhé části útočník Dynama pohotovou ranou srovnal.

A ve 44. minutě se k Vondráčkovi šťastně puk odrazil znovu a Klouček na jeho pohotovou střelu po ledě k tyči nedosáhl. „Oba góly byly zbytečné. Pardubice si to pak pohlídaly, už jsme se nedostali k možnosti vyrovnat,“ uznal Kořínek.