Obrat i emoce a pěstní bitky. To k derby patří, soudí plzeňský Schleiss

Škoda musela otáčet nepříznivý vývoj, po dvou třetinách ztrácela o gól 1:2. Přesto po šesti prohrách v řadě konečně bodovala naplno a před reprezentační pauzou se posunula na desáté místo tabulky. Schleissova chvíle přišla v úvodu třetí třetiny, kdy si při početní výhodě našel odražený puk a z brankoviště jej pohotově doklepl za záda karlovarského brankáře Habala. Trefa na 2:2 Plzeň nastartovala.

Byla to už pro vás snadná práce?

Jo. Kuba Lev v přesilovce dobře vystřelil, puk se odrazil od gólmana přímo ke mně a já už neměl problém se zakončením.

Po šesti porážkách v řadě jste už výhru hodně potřebovali, že?

Vítězství je hodně cenné, získali jsme velmi důležité body. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, o to víc jsme rádi, že jsme dokázali ve třetí třetině skóre otočit.

Čím jste Energii předčili?

Dobře jsme napadali v útočném pásmu, hlavně během první a poslední třetiny. Ve druhé části jsme z toho vypadli, bylo to trochu chaotické. Moje dvě vyloučení týmu také určitě nepomohla.

Konec utkání zdramatizoval gólman Hlavaj, když jeho pokus přes celé kluziště zachytil Gríger a snížil na rozdíl jedné branky. Zatrnulo vám, když do konce ještě pár vteřin zbývalo?

Samuel to zkusil, bohužel z toho byla branka v naší síti. Samozřejmě, kdyby to vyšlo, mohl být hrdinou. Ale nejsme teď asi v situaci, abychom si mohli takové věci dovolit, potřebujeme sbírat body. Na druhou stranu nás během zápasu několikrát podržel. Nakonec jsme vyhráli, tak bych to dál neřešil.

Zaznamenal jste pátou branku v sezoně, přidal asistenci. Se svým výkonem jste spokojený?

Asi ano. Naše lajna byla u všech vstřelených gólů. To každému hráči pomůže dostat se víc do zápasu, vtáhne vás to do hry. Utkání mělo náboj, bylo agresivní, za mě super. A emoce k derby patří.

Za necelé dva týdny vyzvete Karlovy Vary znovu, tentokrát v německém Klingenthalu pod širým nebem. Máte s tím nějakou zkušenost?

Nemám. Když jsme před lety s Plzní hráli v Brně, tak jsem byl bohužel zraněný a o zápas přišel (v lednu 2016 sledovalo duel za Lužánkami 18 514 diváků). Takže pod širým nebem jsem hrál maximálně na Boleváku (smích). Ale tam už si v tomhle počasí netroufnu. Moc se těším, že zažiju něco nového, určitě to bude skvělé.

Budete se na Winter Classic nějak speciálně připravovat?

Na to se nejde asi moc připravit, je to jiné než v hale. Důležitým faktorem bude určitě počasí v den zápasu. Pojedeme do Německa zřejmě o den dřív a až na místě poznáme, jaká bude kvalita ledu. Myslím, že nějaká speciální příprava probíhat nebude.