Skromné přání úspěšného kouče. Hlavně chytit tempo, říká Martinec

Posuďte sami: v roce 2020 společně s Vladimírem Růžičkou finále Ligy mistrů, o dva roky později ceněné prvenství v základní části extraligy a letos na jaře finále stejné soutěže a historický bronz.

Poslední dva úspěchy už se zodpovědností kouče.

Přesto od něj před dnešním startem dalšího extraligového ročníku nečekejte, i vzhledem k jeho přirozené skromnosti na straně jedné a problémům, jež na tým v létě dolehly, stavění vzdušných zámků.

I tak je vidět, že svému částečně obměněnému tým hodně věří.

Fakta Brno versus Hradec Utkání úvodního kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin.

Hradečtí jdou do sezony jako obhájci stříbrných medailí, na jaře prohráli až ve finále s Třincem.

Hradec na závěr přípravy čtyřikrát vyhrál, v generálce ve Vídni nad tamními Capitals 7:0.

Kometa zakončila přípravu třemi výhrami za sebou. V generálce porazila doma Slovan Bratislava 3:1.

Mountfield vyhrál ve vzájemných soubojích třikrát za sebou a čtyřikrát z posledních pěti.

„V první řadě jsme se chtěli skvěle připravit na začátek, protože je velice důležité dobře odstartovat, chytit tempo a rychle nastřádat body, aby tým nabral sebevědomí a mohl předvádět kvalitní hokej, na který má.“ uvedl před startem nového extraligového ročníku.

Co vám z tohoto pohledu ukázala příprava, s jedinou výjimkou zápasově vyloženě mezinárodní?

Odehráli jsme devět zápasů, kromě partnerského Kolína byly všechny se zahraničními týmy. Nechtěli jsme hrát s těmi domácími, se kterými se potkáváme celou sezonu. Myslím, že nám to ukázalo hodně, víme, na čem máme pracovat.

Třeba na tom, abyste soupeři nenabízeli tolik početních výhod po faulech, což se vám v přípravě často nedařilo?

Bohužel je to trošku naše bolístka i z minulé sezony, ale vychází ze stylu našeho hokeje. Chceme být aktivní, snažíme se okamžitě tlačit na soupeře a co nejrychleji získávat puky na svoji stranu. Někdy z té přemíry snahy a aktivity pramení nešikovnost. Vyloučených jsme měli opravdu hodně, je potřeba se tomu vyhnout, protože víme, že pokud chceme být úspěšní, nesmíme trávit tolik času na trestné lavici.

Jak tým zvládá několik změn a jak se noví hráči sžívají s týmem a jeho herním systémem?

Zatím těžko říct, protože někteří kluci měli zdravotní problémy. Patrik Bartošák, David Šťastný, na delší dobu vypadl i Evan Jasper, takže jsme nemohli hrát zápasy v takovém složení, v jakém jsme chtěli. Věřím ale, že všichni dobře zapadli do kabiny a že se sžili se systémem a hrou, kterou chceme hrát.

Co dopingová kauza ze závěru minulé sezony, kvůli které jste zatím přišli o Kevina Klímu, McCormackem a Štohanzl a navíc vám hrozí bodový trest v novém ročníku?

Je to velmi nepříjemné. Kluků mi je samozřejmě líto, což je ještě slabé slovo. Nemůžou s námi trénovat, nemůžou s námi hrát, přitom pořád jsou součástí týmu. My všichni věříme, že to nakonec dopadne dobře a že se k nám budou moci co nejdříve připojit.

Co brankář Patrik Bartošák, jedna z výrazných posil, který v přípravě kvůli nemoci odchytal pouze dva zápasy a navíc čelil podezření z mimohokejového prohřešku?

Patrik je pro náš tým klíčovým hráčem. Když jsme ho sem brali, jasně jsme věděli, že je to výborný gólman a že to bude náš základní stavební kámen. V přípravě měl zdravotní problémy, ale děláme maximum, aby byl stoprocentně nachystaný.

Bude v nové sezoně vaší gólmanskou jedničkou?

Přišel sem s tímto předpokladem. Všude, kde byl, tak to tak bylo a on byl výrazným faktorem pro daný tým. Avšak také Kivi (Henri Kiviaho - pozn. autor) tady prokázal, že i on je výborný brankář a že se na něj můžeme spolehnout. Ještě uvidíme, jak budeme kluky nasazovat.

Hradec představil nové dresy pro nadcházející extraligovou sezonu.

Příprava potvrdila, že v týmu sice není žádná obří hvězda, ale že gól dokážou dát všechny formace.

Máte pravdu. Pro nás bude znovu alfou omegou, aby tým byl soudržný a pracovitý. Neměli jsme ani loni a asi nebudeme mít ani letos borce a lídry, kteří by byli schopní dát třeba třicet branek za sezonu. Budeme muset znovu pracovat jako tým a body rozdělovat mezi všechny hráče.

Sezonu začínáte soubojem s brněnskou Kometu, kterou trénuje váš bratr Patrik. Hodně jste se hecovali na oslavě vašich nedávných padesátin?

My s bráchou to tak neprožíváme, ale pro rodiče to bude zase svátek. Na zápas se chystají, snad se bude hrát dobrý hokej. V rodině je to na jednu stranu velká sláva, na druhou smutek. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Kometa má vynikající tým a myslím si, že bude hrát na špici tabulky, takže nějaká případná ztráta s námi by ji nemusela bolet.

Hokejisté Hradce Králové si poprvé před novou sezonou zatrénovali na ledě.

Dresy pro letošní sezonu připomínají sezonu před třiceti lety, kdy byl Hradec poprvé a tehdy na dlouho naposledy jeden rok v extralize. Vy jste v nich společně s bratrem tehdy hráli, co jim říkáte?

Že jsou povedené a že ta symbolika tam určitě je. Tehdy chodilo hodně fanoušků, věřím, že budou chodit i letos, aby si je s námi užili. A že se nám v nich bude dařit.