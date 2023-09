Hradecký kapitán Eberle: Co nemůžeme ovlivnit, by nás nemělo zatěžovat

Jen tři čtvrtě roku po svém příchodu z Mladé Boleslavi ponese svoji kapitánskou kůži na trh v situaci, která nemusí být právě jednoduchá. Jednak proto, že tým bude obhajovat stříbrné medaile, tedy historický úspěch klubu, jednak proto, že se ještě neví, zda kvůli nedořešenému dopingovému škraloupu ze závěru minulé sezony nepřijde hned na startu o nějaké body.

„Nám nezbývá nic jiného, než se soustředit na sportovní stránku. Co nemůžeme ovlivnit, by nás nemělo zatěžovat,“ naráží nový kapitán hradeckého Mountfieldu na plíživou nejistotu, která doprovází jinak vydařené léto úspěšného mužstva,

Je vůbec možné se od toho odpoutat?

Nebudu říkat, že to nevnímáme. Třeba na internetu je toho hrozně moc, každou chvíli se objeví nový článek, často jsou protichůdné, odlišné, pak nevíte, co si myslet. My se musíme snažit získávat body a nekoukat nalevo, napravo.

Co příprava, dodává potřebný optimismus?

Byla dobrá, myslím si, že jsme dobře trénovali, hodně jsme bruslili. Určitě věřím, že nám to pomůže do startu ligy, na který se celá kabina včetně mě těší. To období dvou měsíců je vždy ohromně náročné. Do prvního ligového zápasu máte daleko, sice hrajete přípravná utkání, ale už se těšíte, až to vypukne. Naštěstí to uteklo a už je to tady.

Přípravné zápasy byly s výjimkou toho prvního výhradně se zahraničními soupeři. Je to lepší než hrát se soupeři, se kterými se budete utkávat celou sezonu?

Za mě určitě ano. V týmech, kde jsem hrál předtím, to byl takový mix, teď je to opravdu osvěžení. Vypadli jsme z tréninku, jeli jsme hrát turnaj do Švýcarska, kde jsme utužovali partu. Pak jsme byli dva dny v Rakousku, celý tým byl znovu pohromadě. Nevidí se jen během tréninků či zápasů, ale je spolu pořád. Byl čas i na nějakou srandu a určitě nám to prospělo.

Hradec představil nové dresy pro nadcházející extraligovou sezonu.

Jdete do sezony po finále, do kterého jste postoupili na jaře, což samo o sobě asi je hodně zavazující a do toho zasahuje zmíněná nejistota s možným odpočtem bodů. Proto je na startu sezony cílem mužstva „jen“ čtvrtfinále?

Podívejte se přece, jak je extraliga vyrovnaná. Loňský rok to jasně ukázal. Tým, který byl po patnácti dvaceti kolech na konci tabulky, se mohl během několika zápasů dostat úplně do jiných pater. Všechno je to o pár bodech, tabulka se dělala až na konci. Navíc play off je úplně jiná soutěž. Zažil jsem to rok předtím na vlastní kůži i z druhé strany. S Boleslaví jsme přijeli z jedenáctý pozice, ale za pár zápasů měl vítěz zákůadní části Hradec po čtvrtfinále. Takže dostat se mezi posledních osm týmů je určitě náš nynější cíl. A pak by začala nová soutěž a my bychom si stanovili dalšl, který bychom chtěli dosáhnout.

Tým se oproti loňské sezoně dost obměnil, v čem vidíte jeho hlavní sílu?

Určitě v rychlosti, houževnatosti. Doufám, že se nám bude dařit být produktivní, a věřím, že budeme předvádět podobný hokej jako loni.

Chcete tedy znovu spoléhat na týmové pojetí, pro které máte stejně jako loni čtyři vyrovnané pětky?

Rozhodně. Myslím si, že tým máme opravdu nesmírně vyrovnaný, máme spoustu hráčů, kteří hráli na mistrovství světa a mají hodně zkušeností. Věřím, že tohle je ten správný mix, který povede k tomu, abychom byli co nejsilnější a v sezoně to přetavili k vytouženým výhrám.

Na začátku loňské sezony, ještě když jste v týmu nebyl, měl Mountfield hodně zraněných, letos to vypadá mnohem nadějněji.

Když jde tým do sezony kompletní, tak je to určitě velké plus. Sestava krystalizuje, trenéři nemusí improvizovat. Na to, aby si sestava sedla, byl čas, a tak jsme v plné síle připraveni do prvního zápasu.

Vy do něj vyjedete jako kapitán. Bylo to pro vás překvapení?

Mně to oznámili trenéři. Je pravda, že jsme se o tom po sezoně bavili s klukama a někteří mi říkali, že by chtěli, abych to byl já. To mě samozřejmě těší, protože je to hodnocení toho, co v kabině děláte. A to jak na ledě, tak mimo něj.

Těší vás to asi o to víc, že jste v týmu relativně krátkou dobu. Do Hradce jste přišel v loňské sezoně.

To ano. Beru to jako takovou pochvalu za to, co předvádím na ledě i mimo něj. Já už se nijak nezměním, budu ukazovat to, co umím. Vážím si toho, ale je to i velká zodpovědnost.

V minulé sezoně se o kapitánské céčko dělili Radek Smoleňák a Filip Pavlík, oba v klubu zůstali. Už jste se o tom, co vaše funkce obnáší, s nimi bavil?

Úplně o tom jsme spolu nemluvili, ale já jsem během své extraligové kariéry poznal docela dost kapitánů a určitě je možné si z každého něco vzít. Člověk nebude nikdy přesná kopie druhého a já myslím, že už na to zkušenosti mám.