U pokladníka to bude drahé, ví po prvním gólu Tamáši. Je objevem Mountfieldu

Jestli se v extralize někdo opravdu dobře naladil na start sezony, je to hradecký Mountfield. Páteční brněnský večer patřil celý loňskému finalistovi, těžko na jeho představení hledat negativa.

A pozitiva? Třeba čisté konto brankáře Patrika Bartošáka při jeho debutu v novém dresu nebo potvrzení formy druhého útoku z přípravných duelů, v nichž jeho členové Tamáši a Aleš Jergl posbírali dohromady 19 kanadských bodů.

V Brně brzo ukázali, že jsou připraveni podobně řádit i v extralize. Tamáši v první třetině dával na 0:2, před gólem na 0:3 nastřelil tyčku a Marek Zachar doklepl.

„Osobně jsem spokojený, nepředstavoval jsem si takový start ani ve snu. Jsem rád, že jsem měl takovou premiéru a že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Může nás to nakopnout,“ řekl pětadvacetiletý rodák z Rimavské Soboty. Pochvaloval si souhru celé formace, kterou na křídle doplňuje Oliver Okuliar. „Hodně jsme si sedli, na ledě se vidíme. Začalo to hned na začátku přípravy, pak jsme doladili detaily. Jsem rád, že to tam padá. Je mi jasné, že to u pokladníka budu mít hodně drahé.“

Mountfield v něm získal dalšího rychlonohého borce s přehledem ve hře a chutí zakončit.

„Alex podal dobrý výkon. My víme, že je kvalitním hráčem, je to slovenský reprezentant. Nevyzdvihoval bych ale jednotlivce. Nebylo to o Alexovi ani o žádné další individualitě. Bylo to o týmu, který byl soudržný, bojoval a za vítězstvím si šel,“ ocenil kouč vítězného mužstva Tomáš Martinec.

Hradecký útočník Aleš Jergl najíždí na brněnského brankáře Dominika Furcha.

Pro Kometu byl výsledek před domácím publikem krutý, avšak výhra Hradce byla zasloužená. Domácí tým přestřílel vysoko 30:17, po únicích do rozhozené brněnské obrany mohl přidat i další góly.

„Aktivita, kterou jsme se tady prezentovali, vyplývá ze systému hry, který praktikujeme. Snažíme se pořád napadat, bruslit, tlačit se do brány. Střílet odevšad. Jenom tak můžete dát gól, když to pořád zkoušíte,“ vystihl Tamáši, co jeho celek zdobilo a brněnskému souboru chybělo.

Brzo v utkání mohli hosté začít myslet na to, že – zejména v četných oslabeních – zkusí pomoct Bartošákovi k premiérovému čistému kontu v jejich dresu.

Hradecký brankář Patrik Bartošák v akci

„Myslím, že nás to poprvé napadlo v průběhu třetí třetiny. Ale nemysleli jsme to tak, že začneme bránit. Věřím tomu, že je potřeba hrát pořád stejně, tlačit se do brány a útočit. Bývá to tak, že když se tým stáhne, udělají se drobné chyby a pak je snadnější inkasovat, čemuž jsme se my chtěli vyvarovat,“ líčil Tamáši.

V součtu s minulou sezonou Hradec od Komety nedostal gól už dlouhých 135:16 minut. „Neřekl bych, že na ni máme recept. Dnes jsme byli šťastnější. Hlavně v první třetině, kdy měla Kometa spoustu šancí, měla nájezdy. My udělali spoustu chyb, kterých se dál musíme vyvarovat. Zápas byl vyrovnaný a rozhodovaly detaily,“ hodnotil Martinec zřejmě i s respektem k svému bratrovi Patrikovi, který vede Kometu a výsledek mu radost neudělal.