Prohra bez gólu, zranění. Tlačili jsme to do kopce, hlesl kouč Komety po facce

Co se při domácí premiéře hokejistů Brna v novém ročníku extraligy mohlo pokazit, to se pokazilo. A co mohlo vyjít, to nedopadlo ani o kousek lépe. Kometa doma na úvod sezony schytala štiplavou facku od Hradce, jemuž podlehla 0:4. Potřetí z posledních čtyř sezon se jí stalo, že do soutěže vstoupila nezdarem.