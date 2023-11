Gól po 10 sekundách. Kladenský (skoro)rekord přebil kolaps s Libercem

„Nestalo se nám to poprvé. Během reprezentační pauzy musíme pracovat na tom, aby se nám podobné výpadky neděly. Poněkolikáté jsme takhle ztratili body,“ hořekoval útočník Jakub Strnad.

Přitom lépe zápas pro mužstvo (ne)hrajícího majitele Jaromíra Jágra začít nemohl. Už v 10. sekundě domácí dostali publikum do varu po zásahu Kusého. Šlo o sdílený klubový rekord v samostatné české extralize a sdílený druhý rychlejší gól Kladna v historii. Primát drží Eduard Novák a jeho branka v Trenčíně po osmi sekundách na podzim 1977.

Nejrychlejší branky v historii hokejového Kladna. | foto: Rytří Kladno

„Zápis do historie potěší,“ nezastíral Kusý, který se jen kolo předtím trefil do sítě Sparty po 27 vteřinách. Teď z času ještě víc ukrojil, opět mu přihrával mazák Jakub Klepiš. „Nacvičené to není, ale Klépa mě vidí, ať jsem kde jsem. Jsem rád, že máme takové vstupy do utkání. Je vidět, že jsme hlavou v zápase od první vteřiny.“

Ještě v něm zůstat až do poslední, chtělo by se říct. Kladno zkolabovalo ve třetí třetině, kterou ztratilo 0:4. Na jejím startu inkasovalo třikrát během 153 sekund. „Zápas jsme prohráli třemi střelami ve třetí třetině ze tří kontrů,“ truchlil trenér Otakar Vejvoda mladší.

Fanoušci Kladna oslavují gól.

Slušný výkon ve dvou třetinách degradovala ta poslední. „Asi je za tím herní nedisciplinovanost, nesoustředěnost. Dostali jsme vlastní gól, pak další v naší přesilovce,“ zalitoval útočník Strnad. „Škoda, že když vedeme, hned jdeme do oslabení, nedokážeme nátlak udržet a srazíme se sami...“

I tak si ve třetí části Rytíři oddechli, to když hostující Michal Bulíř narazil na mantinel Ondřeje Slováčka a domácí bek odjel sám. Přitom už na ledě byla nosítka. „Ze střídačky jsem slyšel obrovskou ránu,“ vykreslil Strnad. „Když letěl hlavou na mantinel, vypadalo to hrozně. Jsem rád, že odešel po svých,“ ulevilo se i Kusému.

Zato Kladnu se v extralize zase přitížilo. Po šňůře sedmi zápasů, v nichž bodovalo, tři v řadě prohrálo. Byť i se Spartou a Pardubicemi, top soupeři. „Musíme být pracovití a bojovní, nemůžeme si to s takovými soupeři rozdat na férovku,“ pravil kapitán Radek Smoleňák.

Jeho Rytíři spadli na dvanáctou příčku tabulky. „Chtěli jsme před pauzou trošičku odskočit od předposledního a posledního místa, proto nás porážka mrzí,“ nezapíral rychlostřelec Kusý. A Strnad burcoval: „Nemůžeme žít z minulosti, z úspěšné série sedmi zápasů. Na to každý kašle. Musíme se zamyslet.“