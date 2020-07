Hokejisté Liberce, Třince, Pardubic či Českých Budějovic vyjeli na led

Liberci chyběl jen Šmíd

S kompletním kádrem s výjimkou obránce Ladislava Šmída, který se stále ještě individuálně chystá v Kanadě, začali s přípravou na ledě na novou sezonu hokejisté Liberce. Nejlepší tým nedohraného uplynulého ročníku extraligy od konce května chodil na led i při suché přípravě jednou týdně v Říčanech, nyní už se připravuje naplno v domácí Home Credit Areně.

„Všichni jsme se na to těšili a trénink proběhl tak, jak jsme si to naplánovali. Hráči měli chuť, to bylo vidět,“ řekl novinářům trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta, který byl rád, že si tým už předtím mohl na ledě trénink zpestřit.

„Mám ty tréninky rád, oživit si to i v té době, v které jsme byli. Bylo fajn, že jsme se sešli jako celý tým na tréninku, a myslím, že i ti kluci si to užili. Bylo to vyloženě o tom zůstat v kontaktu s ledem a pukem, hráči to brali jako zpestření přípravy,“ podotkl kouč Liberce.

Zápasovou přípravu začnou Bílí Tygři v rámci Generali Česká Cupu v úterý 4. srpna doma proti Litvínovu, ve skupině mají také Karlovy Vary a Litvínov. „Těšíme se všichni. Hokej a zápasy je to, proč to děláme a tohle podstupujeme, určitě bude fajn začít se zápasovým rytmem,“ vyhlíží duely po dlouhé pauze Augusta.

Do Třince se vrátil Slovák Roman

S pětadvacítkou hráčů včetně staronové akvizice útočníka Miloše Romana začali hokejisté Třince přípravu na ledě na nový ročník. Extraligový mistr z roku 2019, který v nedohraném minulém ročníku skončil druhý, se po pandemii koronaviru dočkal návratu na led po čtyřech měsících.

Kouč Václav Varaďa měl k dispozici i dvacetiletého Slováka Romana, který se do týmu Ocelářů vrací po třech letech strávených v juniorské WHL v celku Vancouver Giants. Před odchodem do zámoří stihl rodák z Kysuckého Nového Mesta v české extralize za Oceláře jeden extraligový start a vedle juniorky nastupoval za prvoligový Frýdek-Místek.

„Miloše dobře znám a jsem rád, že u nás chce pokračovat. Očekávám od něj mladistvý drajv. Je to stále náš kluk, trénoval jsem jej v mládeži dva roky. Věřím tomu, že to pro něj bude další posun v kariéře,“ řekl klubovému webu Varaďa.

K dispozici ještě neměl kompletní kádr. „Martin Růžička by se měl připojit v nejbližší době, zřejmě k nám dorazí už tento pátek. Nick Malík je nyní na reprezentačním srazu U20. Pokud bychom cítili, že potřebujeme například na gólmanském postu pomoct, tak se určitě budeme dívat po posílení,“ popsal Varaďa.

Přeje si pokračování kanadského útočníka s polskými kořeny Wojtka Wolského. „S Wojtkem jsme v kontaktu, zanechal tady v závěru minulé sezony výraznou stopu. Momentální celosvětová situace je ale složitá, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale o Wojtka máme stále zájem,“ dodal Varaďa.

S Pardubicemi trénoval Kaut

Hokejisté Pardubic na ploše domácí Enteria areny zahájili další fázi přípravy na novou extraligovou sezonu. Tréninky na ledě však neabsolvovali od konce předchozího ročníku poprvé, trenéři v čele s Milanem Razýmem je zařadili již před měsícem. S mužstvem zatím není ruský obránce Stěpan Zacharčuk, naopak se připojil mladý útočník Martin Kaut z Colorada.

Dvacetiletý hokejista, který se pokouší prorazit v NHL, je myšlence zahájit nový ročník v extralize nakloněný. „Domluvil jsem se s Petrem Čáslavou, že bych tady trénoval. A tak nějak tajně doufám, že mi Colorado dovolí, abych tady mohl i hrát. První slovo, co říkal Joe Sakic (generální manažer Avalanche), bylo ‚ne‘, ale myslím, že až začne play off v Americe, mohlo by se to třeba i změnit,“ uvedl Kaut.

Otevřené zůstávají dveře pro zkušeného útočníka Tomáše Rolinka, jenž pomohl v minulé sezoně k záchraně. Mistr světa z roku 2010 již v květnu avizoval, že by rád pokračoval, ale nejdříve chtěl vyřešit nespecifikované zdravotní potíže. „Tomáš je údajně po operaci. Čekáme, s čím přijde. Jsme domluveni, že nám dá vědět, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Razým a dodal, že trenéři zájem mají. „Pokud mu to zdraví dovolí, tak mu vyjdeme vstříc. Pro pardubický hokej toho udělal hodně. Když se najde oboustranná cesta, aby byl týmu prospěšný na ledě, tak proč ne,“ podotkl Razým.

Se suchou přípravou panovala v táboře Východočechů vcelku spokojenost. „Po rozpačitém začátku, kdy kluci nepřišli připravení, jak bychom si představovali, byly ty poslední čtyři týdny už dobré. Mělo to svoji kvalitu a na konci jsme i s výsledky testů byli spokojeni. Dá se tedy říct, že příprava proběhla podle našich představ,“ řekl Razým.

V Budějovicích se hlásilo na 40 hokejistů

Hokejisté extraligového nováčka Motoru České Budějovice začali přípravu na ledě na nový ročník se čtyřmi desítkami hráčů. Nechyběla ani pětice na zkoušku - Francouzi Gabin a Malo Villeovi, další útočníci Pavel Klhůfek, Lukáš Vopelka a obránce Marek Baránek. Za dva týdny se kouč Václav Prospal chystá podstatně zredukovat kádr.

Předtím se hráči při pandemii koronaviru čtyři měsíce připravovali podle individuálních plánů. Někteří využili možnost pracovat pod odborným dohledem kondičního trenéra Tomáše Cibulky. V závěru uplynulého týdne absolvovali hokejisté testy fyzické připravenosti a řada z nich měla i dobrovolné tréninky na ledě.

Ostrá příprava začala třífázovým blokem a Prospal s asistentem Alešem Totterem dávali svěřencům pořádně do těla. „Kluci jsou silově dobře připravení a nynějšími tréninky zapracují na takovém tom kyslíku, aby to udýchali. Určitě je znát, že pauza byla delší. Výsledky testů jsou na průměrných hodnotách. Neskáčeme do nebes, ale není to žádný propadák,“ uvedl Totter.

Do kempu v Budvar aréně se dostavili téměř všichni pozvaní. Výjimkou byl obránce Conor Allen, který vzhledem k opatřením proti koronaviru musel zůstat doma ve Spojených státech amerických. Připravuje se sám, chodí na led a klub ho má na dálku pod kontrolou. Připojit by se měl po 1. září. Na srazu chyběl také útočník Adam Raška, jehož postihl zánět průdušek. „Měl by naskočit od příštího týdne,“ dodal Totter.