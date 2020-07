Ocelářům už zvláštní léto skončilo. Hlavně že jsme na ledě, zní z Třince

Kládu na ramena! A do kopce Je to zhruba měsíc, co hokejoví Oceláři Třinec dřeli na pětidenním kondičním soustředění, které mívají tradičně v Demänovské Dolině v Nízkých Tatrách. A jen tak na něj nezapomenou. „Bylo to skvělé, kluci na to ještě teď vzpomínají,“ usmál se třinecký trenér Václav Varaďa, který vymýšlel pro hokejisty i hodně nezvyklé způsoby posilování... „Kluci přiběhli ke svahu, pod nímž u cesty ležely klády. Viděli strmý kopec, takže si říkali, že asi budou běhat sprinty nebo že se budou nahoru vynášet navzájem. Něco takového jsme tam dělali už v minulosti,“ popsal netradiční nabírání fyzické kondice Václav Varaďa. „U cesty byla kláda, a tak toho trenér využil. Vzali jsme ji a on nás s ní vyhnal na kopeček,“ řekl útočník Matěj Stránský. „Byla tam jedna menší, ale raději jsem klukům přidal a vybral větší a těžší,“ podotkl kouč. „Půjčili jsme si ji od lesníků a pak ji zase vrátili.“ Brankář Jakub Štěpánek váhu kmene stromu nedokáže odhadnout. „Měřil ale takových dvanáct metrů a nahoru nás ho neslo asi deset,“ dodal. „Nesli jsme ho na ramenou tři sta metrů do kopce, tři sta zpátky a ještě sto padesát metrů nahoru a zase zpět.“ Podle Varadi i takové věci patří k letní přípravě. „Hráči přišli na soustředění připravení po měsíci individuálního tréninku, kdy jsme je monitorovali na každodenní bázi,“ řekl trenér Varaďa. „Kluci se k tomu postavili dobře. Těším se, až to prodají na ledě. Tam se rozhoduje. Člověk může mít kondičku jakoukoliv, ale musí to potvrdit na ledové ploše.“ Štěpánek, který absolvoval letní přípravu s týmem po delší době, si pobyt v Nízkých Tatrách pochvaluje. „Bylo tam pěkně. Pěkný hotel, dobrá strava. Tréninky byly náročné, ale nevadilo mi to. Ale ta kláda příjemná nebyla... Něco takového jsem ještě nenosil, ale byla u toho i sranda. To k tomu patří, svůj účel soustředění splnilo. Všichni jsme si tam sáhli na dno. Věřím, že to využijeme teď v létě, ale i po tom v sezoně.“ Matěj Stránský označil nošení klády za zpestření. „Celkově to tam bylo těžké, to určitě. Ale zvládli jsme to bez zranění. Bylo vidět, že všichni makají na krev, což je radost.“