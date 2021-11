Moc se těším, říká pardubická posila Urban před zápasem ve Varech

„Moc se na to těším, trenéři mi říkali, že bych měl hrát, tak doufám, že podám co nejlepší výkon,“ přál si Urban v rozhovoru pro klubový web.

Původně měl za Dynamo naskočit už před reprezentační pauzou, nakonec byl ale jeho start odsunutý, aby měl možnost se pořádně sžít s místním prostředím. K tomu mělo posloužit právě poměrně dlouhé volno.

„Je to tady bomba, když jsem viděl extraligovou kabinu, tak ta se nedá s Kladnem (týmem, ve kterém Urban naposledy bojoval o místo v dospělém A týmu) vůbec srovnávat. Je to tady úžasné, máme k dispozici všechno, co bychom měli mít. Regeneraci, obrovskou posilovnu... Je ještě spousta věcí, které musím prozkoumat,“ těšil se Urban.

První trénink s Dynamem na ledě absolvoval ve středu. Hokejista, jenž se sám popisuje jako hráč, který má rád hru s pukem, dobrý přehled, přihrávky a super bruslení, s ním však vůbec nebyl spokojený.

„Byl to asi nejhorší trénink, jaký jsem kdy absolvoval,“ usmíval se hořce Urban. „Nebyl jsem to já, zbytečně jsem odhazoval puky a vůbec jsem se nedržel toho, co mě zdobí. Byl jsem nervózní,“ dodal.

Za Litoměřice letos odehrál 18 utkání, ve kterých nasbíral 9 bodů za 2+7. Za sebou má taktéž zápasy za mořem, kde nastupoval v mládežnické akademii Tomáše Vokouna a Radka Dvořáka na Floridě. V sezoně 2018/19 v týmu „U16“ zapsal 97 bodů (44+53) v 63 zápasech. V současnosti se upíná především k blížícímu se světovému šampionátu juniorů v Kanadě.

„V tuhle chvíli je to pro mě největší cíl, který před sebou mám. Je to obrovská motivace, doufám, že na turnaj pojedu a ukážu, co umím,“ vyhlásil Urban.

Společně s dalším hráčem Dynama Michalem Hrádkem Urban absolvoval poslední sraz „dvacítky“ a předpokládá se, že na mistrovství, které začíná tradičně těsně po Vánocích (Češi v prvním zápase 27. prosince od 1.00 ráno našeho času vyzvou Kanadu), odjede. S tímto scénářem koneckonců počítá i hlavní trenér Dynama Richard Král.

„Kromě startů v A týmu bude Urban hrát i za juniorku, 10. prosince nám odjede na dvacítky, a až se vrátí, tak uvidíme, co bude dál,“ řekl.

Poměrně si pochvaloval, že Dynamo první reprezentační pauzu absolvovalo na třetím místě extraligového pořadí.

„Cíl pro základní část je do čtvrtého místa, na páté máme pořád nějaký náskok, takže s tím jsme spokojeni. Stále nás ale mrzí prohra s Hradcem, ta se neměla stát.“