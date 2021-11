Další derby pro Hradec. Rival Pardubic otočil duel za čtyři minuty

Hokejisté Pardubic víceméně celou sezonu jedou podle stejného vzorce. Soupeře nedokáží přehrávat celý zápas, naopak jej často nechávají tvořit hru, těží ale ze silných individualit. Většinou vychází, že vzadu to „zavře“ Dominik Frodl nebo Milan Klouček a vepředu to tam zkrátka někdo nasype. Dlouho to vypadalo, že tenhle model Pardubice uplatní i v nedělním derby s Hradcem Králové, ještě tři minuty před koncem vedly 3:1.