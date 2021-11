Můžeme se rychle odpíchnout, burcuje pardubický útočník Hecl

„Je to výhoda, že hrajeme takhle brzy. Náš výkon ve Vítkovicích nebyl optimální, a proti Litvínovu se můžeme zase odpíchnout k lepšímu. Chceme tři body,“ vyhlásil útočník Pardubic Marek Hecl.

Ten si dobře vzpomíná na první vzájemný zápas s Vervou, který Dynamo po šestigólové smršti ve druhé třetině vyhrálo 7:4 a Hecl se dvakrát zapsal mezi střelce.

„To bylo pěkně divoké. Na góly jsem si vzpomněl, ale každé utkání je jiné. Hlavně, abychom vyhráli,“ přál si Hecl, který se pomalu zapracovává do sestavy po měsíčním výpadku spojeném se zády. „Ještě se necítím úplně komfortně. Zatím to z mé strany není žádná hitparáda, ale věřím, že jak jdou utkání rychle za sebou, bude to lepší a lepší.“

Třetí Dynamo bude v souboji s třináctým Litvínovem, který v posledním kole porazil doma Kladno 4:3, favoritem, zoufale však potřebuje zlepšit disciplínu. V posledních pěti duelech napočítalo až neuvěřitelných pětatřicet vyloučení.

„To je opravdu hodně. Extraliga je velmi vyrovnaná a oslabení proti komukoliv nás stojí strašně moc sil. Jestli chceme vyhrávat, tak se jich musíme vyvarovat,“ uvědomoval si Hecl.

Ne všechny tresty však plynou z prohřešků samotných hráčů. Proti Plzni (2:3) a právě v neděli ve Vítkovicích Východočeši celkem třikrát pykali za zdržování hry, respektive za špatně zvolenou trenérskou výzvu. V Ostravě štáb Richarda Krále reklamoval úvodní branku Jakuba Stehlíka kvůli domnělému nedovolenému bránění gólmanovi. To však muži v pruhovaném v této situaci neshledali.

„Já nemůžu rozhodčí hodnotit, ale z mého pohledu mi hráč nejdřív podrazil nohu a držel vyrážečku, takže jsem nemohl zasáhnout. Myslel jsem si, že to stoprocentně byl někdo z Vítkovic, ale možná šlo o spoluhráče, nevím,“ říkal hned po utkání novinářům brankář Dynama Milan Klouček. „Takové góly prostě padají, byl to začátek zápasu a prohrávali jsme jen 0:1, takže se s tím ještě dalo něco dělat,“ uvažoval Klouček.

Když pak Matěj Blümel vteřinu před koncem druhé třetiny snížil na 1:2 z pohledu Dynama, měly Pardubice našlápnuto dobře. Ve třetí části se ale faulem připravily o pětiminutovou přesilovku, pak přišel gól na 3:1 pro Vítkovice a bylo po zápase.