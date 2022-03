Olomoucký útočník Burian: Síly najdeme. Fyzické i morální

Hanáci se uchází o čtvrté čtvrtfinále v řadě, Ostravané se do něho mohou podívat poprvé od roku 2019.

„Šance jsou naprosto vyrovnané. Můžeme vyhrát my i oni,“ povídal útočník kohoutů Vilém Burian. „Necháme tam všechno a chceme dál.“

ONLINE: Vítkovice vs. Olomouc podrobná reportáž od 17:00

V úterý zaznamenal asistenci i gól a sedí mu spolupráce s mladíkem Kuncem. Dohromady v play off hráči ze čtvrté letky nastřádali již sedm bodů. „Je to super. V úterý z toho byly pěkné góly. Bohužel to kalí ten výsledek,“ posteskl si Burian.

Morávka musí litovat zejména poslední třetiny, v níž dostala tři góly, a místo oslav je čeká boj o vypadnutí. „Třikrát to tam nějak prolítlo, přes clonu nebo z chumlu. Vítkovičtí dostali puk a hned to tam hvízdli. Asi jsme byli málo důrazní,“ hledal příčiny nezdaru Burian.

„První třetina neměla skončit jen 1:0. Ale pořád jsme po dvou třetinách vedli a v poslední době se nám dařilo podobné výsledky uhrávat,“ doplnil. Recept na rozhodující špíl?

„Dobře zrelaxovat, odpočinout si. Je to v rychlém sledu, musíme nabrat síly. Bylo by super postoupit a dát si delší volno. Bohužel, jdeme složitější cestou. Síly určitě najdeme. Fyzické i morální,“ míní Burian. „Asi bychom to měli až moc lehké, kdybychom v úterý vyhráli,“ navázal kouč Hanáků Zdeněk Moták.