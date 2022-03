Vítkovičtí hokejisté před rozhodujícím zápasem: Každé střídání bude boj

„Charakterem jsme to dotáhli. Série je vyrovnaná, ten potřebný bod jsme uhráli. Teď si jeden den odpočineme a půjdeme do toho znovu,“ prohlásil vítkovický kouč Miloš Holaň chvíli po úterní výhře.

Jeho tým si tak vybojoval den oddechu, o který už v neděli žádal kvůli početné marodce způsobené virózou. Vítkovičtí totiž už do prvního zápasu série vstupovali oslabeni nemocí.

„Hned od pátku jsme hráčům nasadili léky – paracetamol – ke snížení teploty a bolesti a samozřejmě vitaminy,“ líčil klubový lékař Jozef Jakub. „V neděli přišli na trénink jen dva hráči a dva trenéři,“ připomněl sportovní ředitel ostravského klubu Roman Šimíček. „Mimo zůstali opravdu ti, kteří nemohli hrát. Ostatní ale přišli, vzali si léky a nastoupili,“ zmínil trenér Miloš Holaň.

Vítkovičtí hokejisté přitom riskovali své zdraví. „Ve sportu bohužel často vidíme, že hráči nastupují k zápasům nebo tréninkům ve stavu, kdy nejsou zcela doléčeni. Je to velmi rizikové, neboť organismus, který prochází virózou, je více náchylný nejen k úrazům, ale také vážnějším zdravotním komplikacím, jako je například zánět srdce,“ uvedl Dalibor Pastucha, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

„Nepoložilo nás to! Semkli jsme se a bojujeme jako jeden tým. Už teď jsem na nás všechny hrdý,“ prohlásil gólman Aleš Stezka, jehož po prvním zápase série odvezla sanitka do nemocnice. V úterý ve čtvrtém duelu už znovu pomohl týmu k výhře.

„Nechtěli jsme mít 15. března konec sezony. Síly v nás jsou, semkli jsme se, to nám pomohlo. Teď nás čeká rozhodující zápas,“ řekl útočník Dominik Lakatoš. „Bude to válka, každé střídání. Každý zápas s Olomoucí je boj a my se na to musíme připravit. Když budeme hrát minimálně jako na konci minulého zápasu, tak nemám strach.“

Sestava Vítkovic do dnešní klíčové bitvy, která se musí rozhodnout ve hře, zůstává nejistá, jistá je jen absence disciplinárně potrestaného obránce Patrika Kocha. Úvodní buly na ledě Ostravar Arény padne v 17.00, utkání živě vysílá ČT sport.