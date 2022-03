Kotala pomohl bezva fintou k boleslavské otočce. Bylo to instinktivní

Třetí a čtvrté utkání se dnes a zítra hrají v Mladé Boleslavi.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Náš mizerný pohyb a zbytečné fauly přinesly dva góly, které určily ráz první třetiny. Byli jsme v ní jednoznačně horší. Můžeme si děkovat, že po ní nebyl větší rozdíl ve skóre,“ řekl mladoboleslavský kouč Radim Rulík. „Od druhé třetiny jsme se dostali více do bruslení a začalo se to srovnávat. Pomohl nám kontaktní gól, od stavu 2:2 to bylo vyrovnané a byli jsme nakonec šťastnější.“

První duel v pátek ztratila Boleslav v Plzni až v prodloužení. A o víkendu to dlouho vypadalo, že nezvládne ani druhé střetnutí, takže by se ocitla krok od vyřazení.

Ale Jakub Kotala předvedl ve 34. minutě bezva fintu. Prostrčil si hokejku mezi nohama a poslal puk do sítě. Od té doby se Středočeši vytrvale tlačili za obratem skóre.

„Bylo to instinktivní. Zkoušel jsem si to párkrát na tréninku. Dostal jsem puk od modré, hezky vyplynula situace. Nakonec pěkný gól,“ hodnotil svůj kousek Kotala. „V sezoně jsme moc zápasů neotočili. Ukázali jsme bojovnost a vůli, i když se to na začátku nevyvíjelo v náš prospěch. Šli jsme si za tím celých šedesát minu, a nakonec se to vyplatilo,“ podotkl Kotala.

Vyrovnání na 2:2 zařídil sedm minut před koncem Jan Eberle, který do Mladé Boleslavi přišel právě z Plzně. „Vyrovnávací brance předcházela naše fatální chyba,“ zlobil plzeňský kouč Václav Baďouček.

Už to vypadalo, že i druhý duel série nemine prodloužení. Boleslav ale zvyšovala nápor a slovenský reprezentant Kelemen nakonec u tyčky rozhodl.

„Momentální jsou pocity super, jsme rádi, že jedeme domu za stavu série 1:1. Musíme si uvědomit, že se začíná zase od nuly a jít si za tím znovu,“ nabádá Jakub Kotala.

Rozporuplnou postavou druhého souboje byl plzeňský útočník Tomáš Mertl, který sice vstřelil obě branky svého mužstva, ale také se nechal čtyřikrát vyloučit.

„Dostali jsme soupeře na koně a ve třetí třetině jsme se asi i trochu báli o výsledek. Byli jsme moc zatažení a to byla zřejmě chyba. Oni do toho ale stejně museli za pro ně nepříznivého stavu jít naplno. Mrzí nás to, protože to bylo hodně dobře rozehrané,“ litoval Mertl.