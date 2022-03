Plzeň na hraně vyřazení. Ale nic nebalíme, slibuje útočník Lang

Domácí třemi góly v závěrečné pětiminutovce znovu skóre přetočili a v úterý už mohou slavit postup do čtvrtfinále. V předkole vedou 2:1 na zápasy. „Ale my určitě nic nebalíme. Jsme stále dva kroky od postupu, takhle to všichni bereme a půjdeme si za tím,“ prohlásil po porážce 3:5 dvacetiletý Lang.

Přitom po vaší trefě jste měli být na koni. Co se pak stalo?

Byla to euforie, když jsme otočili stav z 0:2. Nedokážu si vysvětlit, jak je možné, že vzápětí inkasujeme dvě branky, za které si můžeme sami vlastními chybami. To se nám prostě nesmí stávat.

Nenechali jste se trochu strhnout tím vedením?

Neřekl bych, situace vyplynuly ze hry. Je to o tom, jak je daný člověk vyhodnotí. A my je vyhodnotili tak, že nás to stálo zápas.

Jinak byl výkon dobrý?

Skóre se pro nás nevyvíjelo moc dobře, ale první dvě třetiny nebyla naše hra špatná. Jen jsme nedali góly. Snažili jsme se všechno tlačit na branku, první gól nás nakopl, i druhý v přesilovce vlastně padl po přímé střele. Takhle musíme pokračovat dál.

Těší vás alespoň hra v oslabení? Domácím jste moc nedovolili.

To je sice hezké, ale v zápasech play off, kdy jde o všechno, si nemůžeme dovolit být furt takhle vylučovaní. Sice to zvládáme, ale hrát v pěti je pro nás určitě lepší.

Jak teď zvednout náladu, když hrozí konec sezony?

Pocity jsou momentálně špatný. Ale v kabině jsou kluci, kteří už něco zažili. Ti nás zvednou a všechny zase nakopnou.