Třinec se nechce smířit s omezením. Pusťte fanoušky na hokej! vyzývá klub

„Je to pro nás obrovské téma. Viděli jsme to na příkladu Zlína, Litvínova, Kladna nebo Prostějova. Stačí jeden nakažený a několikaměsíční práce jde vniveč,“ řekl sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

„Největší vystřízlivění nastalo po reprezentačním kempu dvacítek. Tři naši mladí hráči po něm skončili v karanténě. Naštěstí se po návratu z Brna s nikým v klubu nepotkali, jinak bych tu teď neseděl.“

Oceláři tak mohli odehrát dosavadní utkání letního poháru Generali Česká Cup a o víkendu uspořádat mládežnický turnaj President Cup.

Zdánlivě v klubu běží všechno jako loni. Jenže jakmile krajští hygienici zpřísnili opatření, Třinečtí začali jednat. Výkonný ředitel Marek Chmiel obvolává odborníky a zjišťuje, jaká další efektivní opatření mohou snížit riziko nákazy.

„Dezinfekce je v hale každých pár metrů. Bez roušky tady nikdo nesmí. Nakoupili jsme teploměry a při každém vstupu do objektu měříme teplotu. Klidně několikrát denně,“ popisuje Chmiel.

V Třinci si to můžou dovolit i díky zázemí srovnatelnému s kluby v NHL. Vedle šest let staré Werk Areny před čtyřmi lety vyrostla menší hala, kterou kromě mládeže využívali třeba i hráči partnerského Frýdku-Místku. Ti už se teď připravují ve dvacet kilometrů vzdálené Polárce.

„Upravili jsme tréninkové skupiny a haly od sebe prakticky oddělili. Ledař z velké areny se nesmí potkat s kolegy z malé haly. Trochu nám to zkomplikovalo nasazování lidí, ale ta představa, že kvůli jednomu nakaženému půjdeme všichni do karantény, je mnohem horší,“ řekl Chmiel.

Podle profesora Jiřího Berana z Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové přitom existují smysluplnější varianty, které by mnohem méně zasahovaly do dlouhodobé části soutěže.

„Při pozitivním PCR testu u jednoho hráče by do izolace zamířil pouze on,“ uvedl Beran. „Bezpříznakový by v ní strávil čtrnáct dní. Izolace u onemocnění s příznaky je dva týdny od jejich skončení. U ostatních hráčů by se nedělalo nic. Pouze by se počkalo, zda někdo bude mít příznaky, ten by šel na testy.“

Bazén, sauna, prostorná kabina. Werk arena má luxusní zázemí

Další variantou je v případě pozitivně testovaného člena kádru povinná pětidenní karanténa pro všechny hráče. Pátý den by šli všichni na testy, přičemž ti pozitivní by pokračovali v karanténě a negativní by se vrátili do přípravy.

Ani moderní hala nestačí

Do téměř pěti a půl tisícového hlediště Werk Areny kvůli nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje smí pouze 500 lidí.

„Naše arena je však vybavena nejmodernější klimatizační jednotkou, která je rozdělená do osmi samostatných sekcí,“ upozornil Marek Chmiel. „Můžeme si dovolit uzpůsobit vstupy dle potřeby, pro každý sektor máme samostatné bufety i toalety. Jednoduše máme možnosti, které většina hokejových stadionů v Česku nemá. Paradoxně i tak na nás dopadají vůbec největší omezení.“

Chmiel připomíná, že v Moravskoslezském kraji už třetí týden platí nařízení krajských hygieniků, kteří omezili akce pro veřejnost ve vnitřních prostorách na pět samostatných sektorů po sto divácích.

„Prodali jsme téměř dva a půl tisíce permanentek na následující sezonu, jenže na zápas můžeme pustit jen pětinu,“ uvedl Jan Peterek. „Od fanoušků jsme si dost vyslechli. Trochu jsme upravili klíč, podle kterého lidi pouštíme do hlediště. Jenže debata by vůbec neměla být o tom, jaká pravidla si stanovit. Mluvit bychom měli spíš o tom, proč nemůžeme zaplnit celou kapacitu, když na koupalištích je v tomhle počasí hlava na hlavě. O obchodních komplexech nemluvě.“

Dodal, že ve svízelné situaci nejsou jenom hokejové kluby. „Striktní omezení kapacity se dotklo řady kulturních akcí a zrušilo celé festivaly,“ připomněl sportovní manažer.

Zápas letního poháru proti Přerovu sledoval v roušce, jednorázových rukavicích a obleku. „Říkal jsem si, že v takovém celozabalení nemůžu nikoho nakazit, ani kdyby mi seděl na klíně,“ rozohnil se.

Svůj názor konzultoval s profesorem Beranem, který konstatoval, že když budou diváci s rouškami sedět v hledišti vedle sebe, nemusejí mít ani rukavice.

„Ale důležité je umývat si ruce po příchodu domů, nebo třeba před jídlem v bufetu,“ řekl Peterek. „Je úsměvné, že přijedete do Ostravar Areny ve Vítkovicích pro deset tisíc lidí a je jich tam s bídou pět stovek. Některé tribuny jsou opáskované a bez lidí. A­ pak vlezete do supermarketu a je to tam jako kdysi v průvodu na prvního máje.“

Třinečtí hokejisté při prvním tréninku ve Werk Arene.

Peterek ve snaze neomezovat počet diváků na stadionech operuje i ­se statistikou, že v Česku žije přes deset a půl milionu lidí a nakažených je pět tisíc. „To není ani jedno procento, není to ani desetina procenta!“ zdůraznil. „A my děláme opatření, která lidem berou živobytí a nás všechny to bude stát miliardy korun. O komplikacích v běžném životě nemluvě. Většina lidí se nebojí této nemoci, ale komplikací s ní spojených. Nedávno jsem slyšel krásný příměr, že nebezpečnější je spíše razítko než samotná nemoc.“

Třinečtí každý týden testují celý extraligový kádr, realizační tým a lidi z organizačního úseku, kteří jsou s hráči či trenéry pravidelně v kontaktu. „Celkově jde asi o padesát lidí. Levná záležitost to rozhodně není,“ řekl Marek Chmiel.

O peníze přichází i stát

Bezpečnostní opatření stojí sportovní kluby nemalé peníze. Zároveň přicházejí o příjmy ze vstupného. O peníze ale přichází stát.

Podle čtyři roky staré studie poradenské společnosti KPMG připlula více než miliarda korun do veřejných rozpočtů poté, co se v Praze a Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. Utrácelo se zejména za služby v gastronomii (660 milionů korun), profitovali i dopravci či hoteliéři. Šampionát byl divácky atraktivní, ostatně navštívilo jej bezmála 742 tisíc lidí.

Na loňský ročník hokejové extraligy přerušené koronavirem vyrazilo jen na základní část dohromady přes dva miliony fanoušků. I oni jsou zvyklí utrácet na stadionech nemalé peníze za občerstvení nebo zboží z fanshopů.

Třinečtí hokejisté vstupují na led Werk Areny během finálového zápasu play off extraligy proti Liberci.

Také proto Oceláři volají po rozvolňování nynějších opatření. „Toho malého prevíta nemůžeme podceňovat, ale na druhou stranu se ho nesmíme přehnaně bát!“ tvrdí Marek Chmiel. „Lidé se už naučili ve většině případů dodržovat předepsaná doporučení a nařízení spojená s ochranou před šířením. Teď je čas posunout náš život dál.“