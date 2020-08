Litvínovský trenér Országh: V karanténě jsme dělali taktiku online

Dostali se hráči hned do rytmu?

Bylo to pro ně náročné tím, že dva týdny nebyli na ledě. Předtím jsme měli jen dva tréninky, z toho cyklu vypadli. Ale rychle se adaptovali na led a jsou zase zpátky.

Začínáte podruhé. Jaké to je?

Nestandardní. Ale s některými věcmi se budeme muset vypořádat. Jde o celosvětový problém. Je to za námi, doufáme, že nás to už nepostihne. Musíme se s tím naučit žít. Dneska je těžké něco plánovat dlouhodoběji, protože ty plány se můžou velmi rychle změnit. Budeme reagovat na situaci, která vznikne, a operativně ji řešit.

Jarůšek o nakaženém: Nemáme mu to za zlé Zhubnout! nakázal si urostlý litvínovský hokejista Richard Jarůšek pro celotýmovou karanténu. A svůj domácí úkol splnil. „Shodil jsem za 14 dní čtyři kila. Manželka vařila, ale nutričně jsem to měl pojištěné. A taky jsem si přidával v tréninku, makal jsem dvakrát denně,“ líčí vousatý útočník. Extraligová Verva šla do karantény kvůli nejmenovanému hráči nakaženému covidem-19. „Prostě to přišlo a my mu to neměli za zlé. Vždyť ani neměl příznaky a byl v zápřahu. A teď už zase naplno trénuje.“ V karanténě si Jarůšek oživil jarní nouzový stav. „Mohli jsme být jen doma, povolený byl les. Každý den jsem vybíhal mimo civilizaci v roušce,“ tvrdí nejproduktivnější muž Litvínova minulé sezony. Tým se účastnil i online porad. „V určitý čas jsme se setkali na mobilu a řešili taktiku. Nic jiného nám nezbývalo, když jsme přišli o dva týdny. Byla to jediná varianta, jak se vidět a připravit na sezonu,“ chápe Jarůšek. „Při návratu na led jsem nohy cítil. Je něco jiného běhat na suchu a bruslit na ledě. Jiný pohyb.“ Karantény můžou ovlivnit i extraligu. „Už si to dokážu představit, zároveň nechci. Chci, aby sezona probíhala, jak má, abychom hráli na ledě a ne trénovali doma. Dodržujeme pokyny ohledně hygieny a zdraví a doufám, že to už nepřijde, i když mám trošku obavy.“

Umíte si představit, že půjdete třeba třikrát za ročník do karantény?

Moc ne. Je to nepříjemná záležitost. Hlavně když vypadnete v rozběhnuté sezoně a nemůžete se pohnout z domu. Ale člověk teď neví, co může očekávat, a musí být připravený na všechny varianty.

Co hráči museli doma dělat?

Měli každodenní program, co se týče kondice. Samozřejmě v rámci možností, jaké měli. Náš kondiční trenér Petr Švehla jim připravoval videa, pět šest do týdne, měli i nějaké volno. Plus jsme do toho zakomponovali online mítinky přes Zoom ohledně taktických věcí. Šest sedm jich bylo, po skupinách. Procházeli jsme si systémy, abychom se tím, když naběhneme na led, nemuseli zdržovat a plynule jsme pokračovali. Aby kluci věděli, co chceme dělat na ledě, jakým způsobem a proč.

Jaké máte hokejové „studenty“?

Měli jsme i nějaké kontrolní otázky (úsměv). A reagovali správně. Všechno bylo v rámci normy. Měli jsme video, názorné ukázky. Procházíme si tím znovu, abychom si taktiku osvěžili. Musíme se vypořádat s tím, co bylo, a doufáme, že už nic takového nepřijde.

Jste kompletní?

Víceméně ano, chybí nám ještě Jirka Říha, který má zdravotní problémy. Doufáme, že se k nám co nejrychleji přidá. Jsou tady i všichni cizinci, každý z nich má testy, prošli kontrolou. Je ještě možnost nějakých příchodů, ale momentálně počítáme s hráči, kteří jsou tady. Máme jich třicet, někteří nemají smlouvy, někteří jsou na zkoušku, někteří možná na hraně áčka a 1. ligy. Každý má o co hrát.

Testované hráče jste dva týdny neviděl, jak se pauza promítne do jejich zkoušky?

Zápasy jsme si přeložili, takže o ně nepřišli. Čekají nás dva třízápasové anglické týdny, šanci dostanou. A je na nich, aby se ukázali. Ztratili jsme dva týdny a potřebujeme hlavně natrénovat, takže se v utkáních budeme soustředit sami na sebe. Ale zároveň chceme uhrát co nejlepší výsledky.

V deseti dnech vás čeká šest utkání. Budete kádr točit hodně?

Máme dokonce tři zápasy den po sobě. Je tady dostatek hráčů, takže je protočíme. Hlavně chceme vidět ty, co jsou na zkoušce. Aby dostali skutečně férovou šanci a neviděli jsme je jen ve dvou třech zápasech. Aby jejich porce byla větší.

Jak reálné je ještě posílení?

Muselo by přijít něco zásadního, zajímavé jméno, s kterým bychom mohli počítat i do budoucna. Aby to nebyla jen jednorázová záplata na tuhle sezonu. Ten hráč by musel mít dlouhodobější kontrakt minimálně jedna plus jedna. Momentálně to není téma dne.

Co čekáte od obránců Balinskise a Irvinga, posledních posil?

Zahraniční hokejisté by měli vždy být nositeli kvality a jsem zastánce toho, že mají být lepší než domácí hráči a patřit k lídrům. Uvidíme, jak se svých rolí zhostí. Všichni podle mě tu kvalitu mají.