Snížit platy extraligovým hráčům o desítky procent a přežít, plánují kluby

Mimo to se extraligové kluby kvůli hrozbě dalších restriktivních opatření proti šíření nemoci covid-19 dohodly na uzavření memoranda s Ligovou fotbalovou asociací. Společně chtějí jednat se státem a s kýmkoliv, kdo bude sportu ochotný pomoct, o kompenzaci ztrát.

Finance budou klubům chybět nejen z omezeného počtu fanoušků na stadionech, ztrátu pocítí i kvůli přísným karanténním opatřením.

Konkrétní kroky však APK dosud nepředstavila, stejně tak nepředložila konkrétní cíle, kterých chce dosáhnout. „Maxima, potřebujeme pomoct,“ odpověděl několikrát na dotazy novinářů viceprezident Beneš.

O čem ještě Beneš mluvil?

O snížení platu extraligovým hráčů:

„Chtěli bychom o tom jednat. Preferovali bychom kultivovanou diskusi o snížení mezd hráčům. Nebyly by to jednotky procent, co bychom navrhli, spíš desítky. Nechceme nikoho děsit, hráče, fanoušky, sponzory, jen potřebujeme zabezpečit, abychom hráli. Ani jsme se nebavili, jestli by šlo o plošné opatření, nebo by záleželo na individuální dohodě mezi hráči a kluby. Mám důvod být v tomto ohledu optimista, protože v první vlně koronaviru přistoupili hráči ke snižování platů s porozuměním.“

O tom, zda o návrhu na snížení mzdy s hráči již jednali:

„Když jsme se s asociací pokoušeli domluvit posledně, řekla nám, že může hráčům maximálně něco doporučit. Je to na klubech, musíme o tom mluvit, ale co si o tom myslí kapitán v Třinci, to bych teď musel zavolat sportovnímu řediteli. Jen chci říct, že jsme ocenili, jak se k tomu hráči postavili během první vlny.“

O tom, zda APK projednávala případné odložení startu sezony:

„Nemůžu vám říct, o čem všem jsme se bavili, kategorická odpověď na toto téma ale nepadla. Ani jsme si nedali datum, do kdy o tom rozhodnout. Jednáme tak, abychom mohli začít, ale situace se mění a já na to kategoricky odpovídat nebudu.“

O tom, kolik fanoušků by kluby chtěly na podzim v hledišti:

„Co nejvíc, o diváky stojíme. Zatím se do hlediště dostane deset procent fanoušků, to znamená pro kluby 90procentní výpadek příjmů jen ze vstupného. Částky jdou podle mě do stovek milionů. Do veselosti máme daleko.“

O tom, jaký problém je čtrnáctidenní karanténa pro celý tým v případě jednoho nakaženého:

„Mně osobně se líbí pět dní, či individuální karanténa. Zaznamenal jsem, že takový pohled mají i odborníci.“

O tom, s kým bude APK jednat:

„S kýmkoliv, o kom si budeme myslet, že nám pomůže. Kluby jednají s regionálními hygienami, pak tu máte stát, Národní sportovní agenturu. S každým, kdo bude ochotný nám naslouchat. Chceme vysvětlit, že potřebujeme pomoc, sport není jenom zábava. je to i ekonomické odvětví.“