Liberecký kouč Pešán po debaklu: Nakopli jsme se do vlastního zadku

Místo aby Liberec na soupeře doma vletěl, už po 24 vteřinách dostal gól a v 8. minutě už prohrával 0:3! Ve druhé části sice Tygři brankou Knota snížili, ale pak dostali rychle tři další údery a bylo prakticky rozhodnuto. Tři góly Komety vstřelil útočník Stephen Moses, který dal Liberci hattrick i v minulém utkání.

„Nakopli jsme to od první vteřiny, akorát že do vlastního zadku,“ ulevil si trenér Bílých Tygrů Filip Pešán. „Do utkání jsme vstoupili velmi špatně, vůbec jsme nebyli schopní se Kometě vyrovnat v organizovanosti hry, dovednostech ani zkušenostech. Všechno, co jsme na ledě nebo na lavičce rozhodli, mělo úplně opačný efekt.“

Máte pro to nějaké vysvětlení?

Zatím ne, ale koukali jsme se s kolegy na začátek zápasu a z první akce jsme tam nesmyslně zaspali, a to velmi výrazně určilo řád první třetiny a vlastně i celého utkání.

Nešlo to nějak zvrátit?

Musím smeknout před Kometou, protože ať jsme zkusili cokoliv, Kometa si s tím velmi zkušeně a silně poradila – ať už to byly provokace nebo částečná změna hry. Oni si hráli to svoje, byli silní na kotouči a úplně si s námi vytřeli…

Proč se Liberec v posledních utkáních zadrhl?

Hledáme příčiny toho, proč jsou teď naše výkony nahoru-dolů. Za poslední čtyři zápasy jsme dostali obrovské množství gólů, hlavně doma – pět, pět a šest gólů, to je prostě neakceptovatelné. A nejsme produktivní ani dopředu, takže řešíme několik otazníků.

Litujete trenérské výzvy, kterou jste si vzal po čtvrtém gólu soupeře? Byla neúspěšná a soupeř vás z následných přesilovek ještě dvakrát potrestal...

Myslím, že to byla výzva, která se musela vzít. Za prvé za toho stavu a za další jsem přesvědčen, že jsem si ji vzal správně. Uvidíme, co mi na to odpoví šéf rozhodčích. Myslím, že došlo ke kontaktu s naším gólmanem, který ovlivnil jeho zákrok, ale bohužel výzva byla neúspěšná a totálně zlomila zápas třemi góly – tím, na který jsem si vzal challenge, a dvěma dalšími. Ale křivdu necítím, zlomilo to zápas, který už byl nalomený. Poté, co se vyhrabeme ze dna a snížíme na 1:3, nemůžeme namazat soupeři na samostatný nájezd a ještě si dát vlastní gól.

Liberecký brankář Daniel Král inkasoval v utkání s Kometou šestkrát.

Je vysoká prohra s Kometou nepříjemná i tím, že dopadá na brankáře Krále, který po šestém gólu střídal?

Ano. Je to mladý gólman, který drží celou naši organizaci nad vodou, a my mu nepomůžeme, aby měl trošku klidnější spaní. Klobouk dolů, jak to zvládá.

Jak to zdravotně vypadá s Hrenákem, který začal sezonu jako gólmanská jednička?

Ne moc dobře. Už se skoro plánoval jeho návrat, ale teď se to zase na neurčito oddálilo. Nevěřím, že se v nejbližších týdnech a možná měsících vrátí.

Má něco chronického?

Vím, že měl zápal plic a že se mu asi diagnóza vrací zpátky. Evidentně mu nezabraly nějaké typy antibiotik a lékaři zjišťují, jaký lék by mu pomohl nejvíc. To je všechno, co o tom vím.

Jak moc vám chybí Faško-Rudáš, který pro zranění vypadl z elitního útoku?

Chybí nám. Byl velmi důležitou třetinou našeho prvního útoku, a ten útok přestal bodovat a táhnout nás. Ale máme další dva ofenzivní útoky a třetí silový, které by se o to měly podělit. Počítám ale, že za čtrnáct dnů bude Faško-Rudáš zpátky.