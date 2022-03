Plzeňské zklamání, další konec v předkole. Baďouček: Kluci hráli na krev

Je konec, žádná možnost na nápravu není, ročník končí.

„Série byla vyrovnaná, bojovná, ovlivnila ji řada kuriózních gólů. Mrzí nás moc, že to nedopadlo obráceně. Možná jsme v některých momentech měli být lepší, ale kluci to odehráli na krev. Boleslavi přeji, ať se jí dál daří,“ uvedl smutný plzeňský kouč Václav Baďouček.

Popravdě, Mladá Boleslav zvládla klíčovou bitvu o chlup lépe. V první třetině šla do vedení, v závěru druhé dokázala domácím znovu odskočit. Vítěznou trefu pak z rychlého brejku obstaral útočník Kelemen, který z pravého kruhu pálil nad vyrážečku gólmana Svobody.

„Čekali jsme v úvodu veliký tlak Plzně, začátky zápasů měla doma celou sezonu vynikající. Tentokrát jsme ji ale do vyložených šancí nepustili. První třetinu jsme zvládli velice dobře, to beru jako klíčový moment,“ prohlásil mladoboleslavský trenér Radim Rulík.

Domácí vrátily do hry až fauly soupeře. V polovině zápasu Bulíř ostrou ranou propálil brankáře Krošelje a srovnal, divokými gesty pak žhavil více než pět tisíc fanoušků v hledišti. „Od druhé části jsme měli lehce navrch, vyrovnali, jenže v další početní převaze jsme soupeři faulem nabídli výhodu a znovu inkasovali,“ litoval Baďouček.

Tohle byla pro Plzeň těžká rána. Do konce trestu Kodýtka scházely čtyři vteřiny, když si Flynn našel odražený puk a z levé strany jej pohotově napálil do sítě - 1:2. „A ve třetí části tam byla od našich hráčů neskutečná bojovnost,“ chválil Rulík.

Škoda udělala všechno, aby se z marasmu dostala. Nezlomil ji ani třetí inkasovaný gól, dál dřela na doraz. A když dostala výhodu přesilovky pět na tři, ještě vykřesala naději. Schleiss v 51. minutě z levého kruhu pověsil puk pod břevno.

Závěr byl boj o vše, necelé dvě minuty před koncem Plzeň odvolala gólmana, Bulíř netrefil branku z pravého kruhu, těsně vedle pálil i Graňák. Pak už se tým ponořil do smutku. „Série byla neskutečně vyrovnaná. Oba týmy šly na doraz, byla tam spousta krásných momentů z obou stran. Úžasné,“ vyzdvihl kouč Rulík, kterého s Bruslaři čeká čtvrtfinále proti Hradci Králové.

To Plzeň už chystá jen rozlučku s fanoušky. „Mohlo to být všechno jiné, když se ohlédneme za jednotlivými zápasy. Ale to už jsou jen kdyby,“ povzdychl si Baďouček.

Skvělé šesté místo po základní části je teď jen pouhou statistikou...