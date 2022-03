Výhru Plzně trefil „nešťastník“ Dufek. Konečně, ulevilo se mu

Ve čtvrté minutě čtvrtého duelu vypjaté série si najel před branku, kde ho nezištnou přihrávkou z otočky našel spoluhráč Bulíř. A Dufek trefil místo mezi betony brankáře Krošelje.

„Na Buldu jsem křičel, ale těžko říci, jestli mě slyšel. Každopádně mi to přihrál parádně, puk mi přistál přímo na hokejce. Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo v tak důležitém utkání,“ líčil pětadvacetiletý brněnský rodák Dufek.

Škoda měla nůž na krku. Kdyby prohrála, má po sezoně. A Mladá Boleslav doma toužila sérii definitivně zlomit, po většinu zápasu měla tlak, místy drtivý. Ale Plzni vyšel tah s výměnou muže s maskou. Pavláta, který odchytal první tři duely, nahradil zkušenější Svoboda a předvedl precizní výkon.

„Domácí měli lepší vstup do utkání, byli agresivní, ale my jsme toho využili ke gólu na 1:0, který se nakonec ukázal jako rozhodující. Jsem rád, že kluci se nenechali nepřízní osudu zlomit a teď jsme byli šťastnější. Byly tam i nějaké tyčky, ale především Míra Svoboda odchytal skvělý zápas,“ hodnotil plzeňský trenér Václav Baďouček.

„Kdybychom prohráli, sezona končí. S tím jsme do toho šli, že na ledě necháme všechno. Semkli jsme se, plnili úkoly a těsný náskok udrželi,“ pochvaloval si Dufek.

K Plzni se přiklonilo také štěstí, ve druhé třetině za Svobodou dvakrát cinkla branková konstrukce. V oslabení pálil do pravé tyče Šťastný, zanedlouho Najman zblízka přizvedl puk do břevna.

„Hráči tam nechali, co mohli. Určitě jsme měli i trochu smůly, ale tak to prostě v hokeji je. S Plzní to tak máme, že se pořád přetahujeme,“ mínil mladoboleslavský kouč Radim Rulík.

Bitvu o všechno hostí ve čtvrtek plzeňská Logspeed.cz Arena. Kdo získá vstupenku do čtvrtfinále?