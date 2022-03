Nevím, co teď budu dělat, hlesl zklamaný plzeňský lídr Bulíř

„Tímhle se všechno maže. A myslím, že ani v historii se na moje góly a přihrávky koukat nebude,“ prohodil Bulíř zklamaně po porážce 2:3 v pátém předkole proti Mladé Boleslavi. Sezona končí.

Pro něj, i pro celou Plzeň, za kterou hrál zřejmě ve čtvrtek naposledy. Roční smlouva Bulířovi končí, nejčastěji se v zákulisí hovoří o jeho návratu do mateřského Liberce.

Jak se dají popsat vaše pocity?

Zklamání. Obrovské. Pro mě osobně je to po několika letech bez play off. Nevím, co budu dělat… Je to předčasně ukončená sezona, takhle brzy nikdo končit nechce.

Co sérii rozhodlo?

Provázela ji, alespoň na naší straně, spousta divných a smolných gólů. Takové haluze. Nahozené puky z brankové čáry, nebo do brány padaly ze vzduchu. Bohužel, v play off právě takové padají. Oni měli o trochu toho štěstí víc.

Mohl se na výkonech trochu podepsat i nepovedený závěr základní části, když jste z posledních devíti zápasů vyhráli jen tři?

Myslím, že ne. Tam se všechno maže. Nevím, jestli to na někom něco zanechalo. Ale i když se nám nějaké zápasy nepovedly, pak začala nová soutěž. Přepne se do jiného módu, začne se od nuly. Tohle bych nespojoval dohromady.

Zpětně, mrzí vás nejvíc druhý zápas doma, v němž jste ztratili nadějné vedení 2:0?

Bohužel, tohle se nám stávalo i během sezony, že jsme nedokázali kolikrát udržet takové vedení. Jo, možná tenhle duel mohl být klíčový. Mohli jsme jet do Boleslavi za stavu 2:0 na zápasy, stačilo by tam urvat jeden. Ale to je minulost. Takový je hokej, někdo má štěstí více, někdo méně. Nám teď scházelo, proto ve čtvrtfinále nejsme.

Plzeň podruhé v řadě končí sezonu v předkole. V kabině je hodně hráčů, kteří pamatují loňský výbuch s Olomoucí. Vnímal jste na nich nějaký větší tlak?

Nechtěli si to úplně připouštět, ale v hlavách to měli. Pamatovali si, jak to loni s Olomoucí bylo. Protože jsem s nimi teď v kabině byl, vnímal jsem to. Každý chtěl napravit, co se loni nepovedlo. Ale tohle řešíte před sérií, jak začne, je to nové, už se soustředíte na jiné věci. Nevyšlo to znovu, jsem moc zklamaný.

Tím spíš, že jste bodově zažil v Plzni nejlepší sezonu v kariéře?

Přesně tak. Je to hezké. Ze začátku to nebylo ono, ale pak už šla sezona podle představ. Zažil jsem tady krásný rok, bodově povedený. Bohužel, nepřetavil se v úspěch v podobě prvního kroku do čtvrtfinále. Tím se všechno maže.

Smlouva vám končí, byl to poslední zápas za Plzeň?

Teď budu mít co řešit. Úplně vyřešené to ještě není, jsou tam nějaké možnosti. Uvidíme, jestli třeba nevyjde nějaké zahraničí, od toho se budou odvíjet mé další kroky.

Preferujete cizinu?

Vůbec nevím. Nikdo neví. V Rusku nastala nějaká situace, tam určitě nepůjdu. Nepůjde tam nikdo, naopak, spousta lidí se bude vracet do Evropy. Uvolní se cizinci, kteří zamíří do Švýcarska, Švédska, Finska… Od toho se všechno odvine, kolik kde bude míst, jaký bude zájem. Uvidíme. Musí to dávat smysl mně i mojí rodině, to je pro mě nejdůležitější.