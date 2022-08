Věděl jsem, že góly přijdou, říká útočník pardubického Dynama Hyka

Roberta Kousala nahradil Tomáš Hyka z Traktoru Čeljabinsk, dal dva góly včetně vítězného nájezdu a ukázal, kde by mělo být jeho místo. „Věděl jsem, že to přijde. Jsem rád, že jsem se do střeleckých statistik zapsal už v přípravě, a doufám, že teď už mi to tam bude padat pořád,“ přál si Hyka v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Celkem v Liberci zaznamenal tři body, řídil především rychlý nástup Dynama do zápasu, když na první gól nahrál Lukáši Radilovi (v utkání 2+0) už po sedmi vteřinách hry a v osmé minutě dával sám na 2:0.

„Když jsem hrál ještě za Boleslav, tak jsme taky takhle s Pavlem Musilem ujeli hned po prvním vhazování v Třinci, takže jsem si zavzpomínal,“ usmíval se Hyka.

Tygři pak sice dokázali třemi góly těsně za polovinou utkání otočit skóre na 3:2, ale minutu před koncem druhé části vyrovnal již zmíněný Radil a poslal zápas do pro Pardubice úspěšných nájezdů.

„Ve druhé třetině jsme měli trochu slabší pasáž, ale říkali jsme si, že když se budeme pořád držet naší hry, tak to musí vyjít. Nakonec jsme podali dobrý týmový výkon, vyzkoušeli jsme si prodloužení, nájezdy a vyhráli jsme, takže to byl super zápas,“ těšilo forvarda Hyku.

Vítěznou penaltu proměnil ve druhé sérii po nájezdu z levé strany a prudkou střelou mezi betony Petra Kváči, v další navázal Matej Paulovič. Gólman Dynama Dominik Frodl neinkasoval ani jednou.

„V Rusku jsem loni proměnil pět nájezdů z pěti, tak snad to tak bude pokračovat i tady,“ uvažoval Hyka.

Po předchozí domácí prohře s Boleslaví 0:1 se pro Dynamo na Letních hokejových hrách jednalo o premiérové vítězství, další zápas je na programu v úterý od 18 hodin v enteria areně. Soupeřem bude znovu Liberec.