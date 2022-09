Z naší party v kabině jsem nadšený, pochvaluje si pardubický brankář Will

Gólman Roman Will by totiž v případě startu na ledě Středočechů měl na dosah třetí čisté konto v prvních třech zápasech v novém dresu v řadě. První získal na Dolomiten Cupu v Itálii proti Augsburgu (2:0) a druhé vychytal v úterý večer v enteria areně proti Liberci (1:0).

„Mým nulám bych vůbec nepřikládal žádnou váhu. Chci hlavně vyhrávat zápasy, a jestli to bude 1:0, 5:0, nebo 5:4, je úplně jedno. Dvakrát to vyšlo s čistým štítem, ale je to i proto, že náš tým hraje výborně. Obránci blokují střely, takže mi to hodně ulehčují,“ chválil Will.

Ani tak to ale Will rozhodně zadarmo neměl. V zápase musel vytáhnout několik pořádných zákroků včetně likvidace samostatného úniku. „Zadarmo to není nikdy. Liberec je kvalitní mužstvo, má výborné hráče a dobrý systém hry, ale kvalitní jsme i my. Ukázali jsme, že umíme vyhrát i na 1:0,“ byl rád Will.

Těsné vítězství taky s týmem v kabině pořádně oslavil. „Zařvat si po výhře, to k tomu patří. Z naší party v kabině jsem naprosto nadšený, je to tady skvělé. Krásně vyvážené, všichni si rozumí,“ těšilo Willa.

Všechno podle něj před startem extraligového ročníku šlape, neznepokojuje jej ani to, že Dynamo dokázalo v posledních dvou domácích zápasech dát jediný gól.

„Tomu taky nepřikládám žádnou váhu, stejně jako těm nulám. Máme neskutečně kvalitní kádr a chce to jenom čas. Všichni se sehráváme a všechno teprve přijde. Starší hráči jsou zkušení, mladší ohromně šikovní, takže strach nemám,“ poznamenal Will.

V úterý šlo o jeho vůbec první utkání proti „svému“ Liberci po návratu z KHL do Čech. „Nijak jsem to ale zatím neřešil, to přijde až v extralize,“ řekl.