Slunce, horší orientace. Ale konečně jsme na ledě, těší plzeňského Frodla

„Vzpomněl jsem si, jak nás táta s bratrem brával na jezírko bruslit, když jsme byli malí caparti. Je to už strašně dávno, ale teď se mi to připomnělo,“ usmíval se už po úterním prvním tréninku slovenský obránce Škody Peter Čerešňák.

Ač se hráči musí vypořádat s horší kvalitou ledu i sluncem, které se od plochy odráží, možnost znovu nazout brusle vítají.

„Takhle se dostat ven je zajímavé. Jsme rádi, že nemusíme chodit jen do lesa, ale můžeme být i na ledě. Jsem rád, že jsme zpátky, všichni si to užíváme. Tedy hlavně kluci. Já musím říci, že ten první trénink jsem se cítil hrozně,“ svěřil se v rozhovoru pro facebookové stránky plzeňského klubu gólman Dominik Frodl.

Hlavně kvůli slunečním paprskům, které ztěžovaly orientaci „Je to tady navíc umocněné tím, že nejsou namalovaná brankoviště. Člověk neví, kde stojí a ještě blbě vidí. Hlavně v brance, která je proti slunci, ale i na druhé straně se světlo odráží od ledu. Občas mě i něco trefilo, ale opravdu jen občas. Ale jsme rádi alespoň za tohle,“ líčila gólmanská jednička Škody.

S tím souhlasil i Čerešňák.

„Pálí vás od slunka oči. A pálily mě také nohy. Je to hlavně o tom, že jsme dlouho nebyli na ledě, tělo si zase musí zvyknout. Postupně to bude čím dál lepší, já tuhle možnost jen a jen vítám,“ konstatoval slovenský reprezentant.

Kvůli vládním omezením v souvislosti s rostoucí koronavirovou pandemií hokejisté stále nesmí trénovat v krytých halách, plzeňský tým proto využívá i venkovního prostoru vedle své malé haly, k tomu trenéři přidávají i výběhy v lesoparku Homolka na Slovanech.

„Trénovali jsme ve skupinkách po šesti, na parkovišti máme i činky. Takže se střídá posilovna a běh, spíš je to takové, abychom se udržovali. I my gólmani jsme všechno dělali s týmem,“ popisoval Frodl. „Měli jsme jen upravené váhy. Přece jen, nemůžeme zvedat tak vysoké váhy jako kluci, to by nás zlomilo a už bychom asi nikdy nepřišli,“ pousmál se čtyřiadvacetiletý Frodl.

O tři roky starší Čerešňák doufá, že se extraligové kluby brzy vrátí do normálních tréninkových kolejí. „Čekáme jen na den, kdy nám otevřou stadiony, abychom mohli zase normálně trénovat v halách.“

Brankář hokejové Plzně Dominik Frodl sprintuje na hřišti v Hradišti.

Led v Dobříši kromě Plzně využívají také Sparta, Mladá Boleslav a prvoligová Slavia. Na dohodě klubů se zástupci města, které nově zrekonstruovaný stadion vlastní, se podílel i šéftrenér hokejového svazu Slavomír Lener, jenž v Dobříši žije.

„Ale jsem jen prostředník. Kluby se na mě obrátily, jestli tady ledová plocha je, nebo není, a pak se spojily s radnicí, která díky zájmu zimní stadion zprovoznila, protože to v plánu měli asi za čtrnáct dní,“ informoval Lener.