V Dobříši je rvačka o led. Kladno čekalo na trénink až do tmy

11:37

Hokejisté Mladé Boleslavi si musejí nařídit budíky, jako by vstávali na ranní šichtu do automobilky. V šest ráno je sraz u haly, následuje přesun do 100 kilometrů vzdálené Dobříše. Trénink tam začíná v osm. Proč tak brzy? Protože v jiném termínu není led volný.