Frodl hodnotí play off. Gól od Pecha? Příště to udělám stejně, říká

„Se*e mě to. Moc,“ procedil jen Frodl v rozhovoru pro MF DNES. „Chtěl bych hrát dál, ale zase na druhou stranu by asi bylo zbytečné se tím užírat a denně se babrat v tom, proč to nevyšlo,“ dodal.

Co vás při ohlédnutí za sérií s Motorem mrzí nejvíc?

Asi rovnou míříte na gól Lukáše Pecha ve druhém zápase...

To snad ani ne.

Uvažoval jsem nad tím a po pravdě mě daleko víc mrzí gól od Jindřicha Abdula v prvním zápase. Jel ze strany sám a hodil mi to na první tyč pod vingl. To mě štve nejvíc. Ten Pecháček o záda... Takový gól padne jednou za sezonu, já si vybral tuhle chvíli. Nic bych ale stejně neměnil, příště tam takhle půjdu zas.

Dalo se přesto v té situaci udělat něco lépe?

Mám nějaký svůj styl, zakládám si na takové agresivní hře. K Pechovi se záhadně odrazil puk od mantinelu a já cítil volného hráče mezi kruhy, takže jsem šel krýt přihrávku s vystrčenou hokejkou. Jakmile jsem se odklonil, tak mi to hodil do zad. V sezoně jsem takovým způsobem zabránil plno gólům, teď mi to bohužel vletělo do brány.

Snad kromě první třetiny prvního utkání jste byli ve všech dalších zápasech herně lepší, ale čtyřikrát slavil Motor. V čem vám ujel vlak?

Přemýšlel jsem nad tím a přesně tohle mě napadlo taky. Byli jsme lepší, ale... Bohužel byl asi lepší Motor, když čtyřikrát vyhrál (směje se). Hrál, co potřeboval. Vzhledem k věkovému průměru s námi Budějovice nemohly hrát hokej nahoru dolů, zvolily tenhle styl. My jsme možná soupeře přehrávali, ale nedávali jsme góly. Motor rozhodl tlakem a důrazem před naší i svojí bránou. Vypadalo to, že jsme dostávali smolné góly, ale vzhledem k tomu, že se to stalo v pěti zápasech, tak to asi zas tak náhodné nebylo.

Po druhém utkání se hodně probíral David Štich a jeho výlety k vaší brance. Prozradíte, co vám říkal?

Po pravdě nevím. Nevnímal jsem to, a i kdybych věděl, co říkal, tak by to asi zůstalo na ledě. Musím říct jedinou věc, že jsem moc rád, že když se něco takového děje, tak si na konci série podáme ruce a zasmějeme se tomu. Nebudu nikoho jmenovat, ale párkrát se mi stalo, že tohle soupeři v play off taky dělali a pak mi pomalu ani tu ruku nepodali. David jo, pokecali jsme o tom a bylo to úplně v pohodě.

V televizi vás po vypadnutí příliš nepodržel majitel Dynama Petr Dědek, který navíc v přímém přenosu ukončil kontrakt Anthonyho Camary. Jak se vám kritika poslouchala?

Je to pan majitel, byl nespokojený a má právo takové věci říkat. Nic jiného jsme nemohli čekat, vypadli jsme ve čtvrtfinále, takže nás určitě nebude chválit. Pouštěl jsem si to zpětně, protože mi lidi z okolí říkali, že mluvil i o mně, ale nebral jsem to nijak tragicky. Nepřišlo mi, že by mě nějak vyloženě sepsul.

S přítelkyní čekáte rodinu, to teď asi pomáhá nejvíc, ne?

Jo, blíží se nám to, za tři týdny máme termín. Hokej není všechno, na světě jsou daleko důležitější věci a tohle je jedna z nich.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice. Brankář Pardubic Dominik Frodl oslavuje vyhrané utkání.

Jaká tedy bude dovolená pro nastávajícího tatínka Dominika Frodla?

Žádná. Budeme čekat, než to přijde, a pojedeme na dovolenou do Chrudimi k porodu (směje se).

V Pardubicích máte za sebou první rok. Jaký byl?

Vezmu to od konce – sezona se hodnotí podle play off, které se nepovedlo, takže sezonu beru jako neúspěšnou. Myslím ale, že po osobní stránce se stydět úplně nemusím. Když se ohlédnu, nebylo to špatné.

Nakonec se z vás vedle Milana Kloučka stala jasná jednička. Na příští sezonu se však spekuluje o příchodu Romana Willa, to bude teprve konkurenční boj. Těšíte se?

Četl jsem to v novinách, uvidíme. Řešit to budu, až když přijde, do té doby ne. Já v tuhle chvíli chytám za takový český Real Madrid, který chce brzy vyhrát titul, takže s konkurencí se musí počítat. Jestli má přijít jeden z nejlepších gólmanů u nás, tak to určitě nepotěší, ale já věřím, že bych nějaký prostor i tak dostal. Nějakou dobu v extralize prokazuji, že na to asi mám, takže bych bojoval. Teď jsme ale v týmu pořád s Milanem Kloučkem a nevíme, co vůbec bude. Navzájem jsme si také byli velkou konkurencí, vždyť jsem jako vyložená jednička začal chytat až před koncem sezony.

Petr Dědek vyhlásil útok na titul už příští rok, kdy Pardubice budou slavit sto let od založení klubu. Tlak bude stokrát větší než v právě skončené sezoně.

Že bych už teď cítil tlak na další sezonu, to úplně ne. Ale víme, co se píše, bylo to dané dopředu. Pana Dědka nebude zajímat nic jiného než titul a musíme s tím počítat.

Vzhledem k ruské invazi na Ukrajině se dá očekávat velký příliv hráčů z KHL do Evropy. Jaké to je pro mladého gólmana, který pokukoval po zahraničním angažmá? Vše se najednou asi dost zkomplikovalo.

Přišel jsem do Dynama za úspěchem, který mě v kariéře posune zase dál, někam ven. Máme ale v Rusku kreténa, který si myslí, že může všechno. Když vynechám ty hrůznosti na Ukrajině, tak nám mladým klukům zavřel cestu do zahraničí. O Rusku se nebudeme vůbec bavit, tam by teď šel blázen. Už není důvod, hokej se dělá i pro peníze, které najednou v Rusku nevyděláte. Druhá věc je, že plno těch kvalitních hráčů se bude vracet nejen do naší ligy, ale i jinam do Evropy. Soutěže budou kvalitnější.

Důsledkem je i podpis Jana Košťálka v Dynamu na pět let. Neláká i vás něco podobného?

Určitě jo, ale v případě Košťálka je to extrém. Málokdo vám dneska dá smlouvu na pět let. Řešení to každopádně je, když dostanete v Česku podmínky jako v zahraničí, tak možná není úplně důvod odcházet. Je to na zvážení, mým snem však zahraničí pořád zůstává.

Sondujete s agentem situaci?

Nebavili jsme se o tom, ale umím počítat. Příliv hráčů bude takový, že trh se úplně zaplaví. Já ovšem loni podepsal v Dynamu na tři roky, takže jsem stejně neměl v plánu hned po prvním roce něco řešit.