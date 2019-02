Rákos: Čekání na gól? V hokejkách a bruslích jsem to nehledal

Nikdy nebyl vyhlášeným kanonýrem, jeho výrazný přínos pro tým je někde jinde. Ostatně jeho střelecký rekord v tomto směru v základní části je 11 branek a většinou v sezoně zůstává pod hranicí deseti.

Rákosovy extraligové góly ● letošní sezona - zatím 3: 12. října Liberci, 2. prosince a 20. ledna Vítkovicím (odehrál 31 zápasů)

● předcházející sezony (vždy jen základní část) - Pardubice: 2007/08 - 1 gól/16 odehraných zápasů, 2008/09 - 2/44, 2010/11 - 5:52, 2011/12 -1/27. Třinec: 2012/13 - 10/50, 2013/14 - 6/52, 2014/15 - 9/42, 2015/16 - 4/41, 2016/17 - 11/51, 2017/18 - 5/47

Přesto právě ukončené čekaní na další extraligový gól v této sezoně Daniel Rákos prožíval v některých chvílích dost těžce. „Hlavou se mi honilo strašně moc věcí, co změnit, co udělat jinak,“ přiznává jednatřicetiletý hokejista, jenž s Třincem slavil dva mistrovské tituly.

Nakonec téměř dvouměsíční gólový půst ukončil v zápase s Vítkovicemi, který pro něj byl v předcházejících šesti sezonách, odehraných v barvách právě Třince, tím nejtřaskavějším. Shodou okolností právě Vítkovicím dal na začátku prosince svůj druhý a do neděle poslední gól této sezony.

Měnil jste něco před tímto nebo před předcházejícími zápasy, abyste to zlomil?

Je pravda, že tohle má každý jinak. Někdo si obalí hokejku černou páskou místo bílé a myslí si, že mu to pomůže. Já jsem to v tomhle nehledal.

V čem tedy?

Říkal jsem, že se na střelbu musím víc zaměřit na tréninku, že to hokejkami, bruslemi a ani ničím jiným nebude.

Nedařilo se vám, ani když jste hrál v prvním útoku, kde jste se do šancí dostával dost. Jak jste to bral?

Šancí jsem tam měl hodně. Kdyby se mi nedařilo tak, že bych se vůbec do nich nedostával, tak by mi to ani tolik nevadilo. Ale já jsem měl v každém zápase dvě tři, a když je nedáte, tak to sráží dolů a je to nepříjemné.

Vyšlo to proti Vítkovicím po střele, která ale zase tak gólová nebyla, vystřelil jste z poměrně velké dálky. Jak jste ji viděl vy?

Když jsem střílel, tak jsem si hlavně dával pozor, abych netrefil prvního hráče. Naštěstí ne a před brankářem Vítkovic Bartošákem někdo z našich stál, tak toho asi moc neviděl. Puk měl docela dobrou výšku, takže mu to šlo nad beton a zároveň pod vyrážečku.

Velká úleva, že jste gól konečně vstřelil?

Každému pomůže, když dá gól, je to takový zdravý adrenalin.

Byl to začátek k cenné výhře, kterou jste si ale komplikovali řadou vyloučení.

Před každým zápasem si to říkáme, protože ve hře pět na pět to je většinou vyrovnané a rozhodují právě tyhle přesilovkové situace. Důležité ale hlavně ve druhé bylo, že jsme v oslabení neinkasovali. Před zápasem jsme si něco ukázali na videu a vycházelo to.

I díky tomu jste vyhráli a na domácím ledě jste v této sezoně nejlepší.

To nás těší, ale zároveň si říkáme, že by bylo dobré vozit víc bodů zvenku. Na tom musíme zapracovat.