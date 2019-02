Vítězný gól? Potěší, ale hráli jsme špatně, uznal hradecký Chalupa

Sice krátce po polovině závěrečné třetiny vstřelil druhou branku svého týmu a tím dokonal obrat v zápase, ale ani výhra ho neuchlácholila natolik, aby nebyl k výkonu, včetně svého, poměrně kritický.

„Vítězný gól potěší, ale jinak z naší strany nebyl skoro celý zápas nic moc, hráli jsme špatně a zaplať pánbůh za tři body,“ přiznával střelec vítězné branky po výhře, po níž se Hradec na vedoucí Liberec bodově dotáhl.

Soupeř byl opravdu dlouho lepší, měl víc šancí a vy jste se naopak těžko prosazovali. Čím to podle vás bylo?

Vůbec nevím. Už v Litvínově jsme hráli až třetí třetinu a teď se to opakovalo.

Co vy, jak jste byl spokojený, když jste vstřelil vítězný gól?

Celý zápas jsem se tam tak nějak motal, nebylo to vůbec ono. Pak ale Petr Koukal vystřelil a já to dorazil. Za to jsem strašně rád.

Vypadal vcelku jednoduše, jak byste ho popsal?

Puk se ke mně od brankáře odrazil, snažil jsem se ho dostat do strany a pak už jsem střílel do prázdné branky.

I díky tomu byla cenná výhra nad Liberem, který má v poslední době výbornou formu. Jak se dá k takové výhře dojít?

V našem případě to bylo hodně o štěstí. První dvě třetiny jsme hráli špatně, čekali jsme, co udělají oni. Začali jsme hrát líp až v poslední třetině a byly z toho tři góly. Jsou za ně cenné tři body.

K tlaku soupeři určitě pomohly i přesilovky, kterých měl mnohem víc. Vám k výhře naopak to, že jste z nich dostali jedinou branku. Souhlasíte?

Oslabení naštěstí hrajeme poslední dobou dobře. Trénujeme to a naštěstí nám to jde, až na jeden gól jsme všechno tentokrát pokryli. Některé naše fauly byly zbytečné, přitom v pátek v Litvínově jsme měli vyloučeného jen jednoho hráče.