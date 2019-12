Zlomit antipatie v Brně. Na vybranou jsem nedostal, řekl Rákos o trejdu

Kdo to měl také v Brně těžké Extraligová minulost Komety zná víc hráčů, kteří to v Brně neměli po příchodu snadné. Tady je výčet těch nejznámějších. Libor Kašík (2018-19)

Prostořeký gólman kdysi pronesl, že do Komety by nešel. Fanoušci mu to nezapomněli. V Brně vydržel pár týdnů. Marek Kvapil (2016-17)

Za Kometu už hrál v době jejích extraligových začátků, odešel pak za lepším do KHL a dostal nálepku žoldáka. Na tu ale fanoušci na jeden rok rádi zapomněli. Kvapil výrazně pomohl k prvnímu titulu v nové éře klubu. Libor Kašík Marek Kvapil Antonín Honejsek Jan Hanzlík Antonín Honejsek (2014-15)

Hráči ze Zlína to v Brně celkově nemají snadné. Honejsek sice časem měl od fanoušků „svůj“ osobní chorál, na jeden zápas šel do kotle, ale doopravdy se nechytil nikdy. Jan Hanzlík (2013-16)

Coby kovaný sparťan to měl v Brně asi nejtěžší ze všech. Fanouškům se ale ukázal jako srdcař, který by se pro svůj tým rozkrájel. Za to Hanzlíka přijali za svého. Jiří Vašíček (2011-12)

Další příklad bojovníka, který si naklonil příznivce Komety oddaností logu na dresu. Když byl při jedné z oslav v Brně okraden o osobní věci, fanoušci mu je pomohli najít a vrátit.