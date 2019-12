Eratův návrat, první boj Rákose, pískot a jásot: Kometa skolila Spartu

Symbolicky to byl vítězný gól vynikajícího zápasu. Erat si ho zrežíroval mistrně: vzal si puk na pravém kruhu, sjel s ním blíž k brance a pak ho vrátil na modrou čáru ostře pálícímu obránci.

Kometa vedla 4:2, po korekci soupeře ještě pojistila cenný výsledek v poslední třetině a předala fanouškům ve vyprodané aréně jejich vánoční dárek.

„Erat ukázal obrovskou zkušenost. My jsme s ním dvakrát trénovali přesilovku a on si to v zápase okamžitě zrežíroval tak, jak jsme to zkoušeli na tréninku. Tak to i zakončil. Výborně hraje detaily,“ hodnotil výkon útočníka, který si pro nástup do sezony zvolil bitvu z nejprestižnějších, brněnský trenér Kamil Pokorný.

Rákose vítal ostrý pískot, pak se uvedl bojovností Stejně jako kdykoli v minulosti vítal Daniela Rákose v Brně hromový pískot. Tentokrát ale brzo zmlkl - Rákos už poprvé hrál jako posila domácí Komety. Navíc hrál velmi dobře. „Budu dělat to stejné, co jsem dělal proti Kometě, ale pro ni,“ špitl útočník, v němž se po „vánočním“ trejdu a bleskovém přesunu mísily emoce. Tohle byly jeho nejvýraznější momenty v bitvě proti Spartě. 14. minuta U levého mantinelu zamíchal pukem a našel najíždějícího Gulašiho, který ostře vypálil. První pohotová akce nové posily. 16. minuta Vybruslil si zpoza branky a ač tísněný obráncem, dokázal nebezpečně vystřelit. 18. minuta Důrazem před brankou Rákos „dostrkal“ puk k tyčce, odkud chytře zakončoval Hruška. Kometa vedla 2:1 a Rákos měl první asistenci. 34. minuta Zbytečně zezadu fauloval, z trestné lavice pak sledoval gól Sparty. 39. minuta Na hrazení tvrdě poslal Řepíka. Brněnští fanoušci uznale zahučeli. 56. minuta Dopředu vyrazil společně s Hruškou, od kterého dostal přihrávku a vypálil. Následně ještě spěchal před branku, tam zapracoval ve skrumáži a pomohl Hruškovi podruhé v zápase skórovat. Sám sebral další asistenci. 60. minuta Rákos dohrává zápas při power play Sparty a pomáhá odrazit její nápor.

Nešlo o jedinou změnu v sestavě Komety oproti předchozímu utkání. Do třetího útoku se zařadil centr Daniel Rákos, vytrejdovaný 23. prosince z Hradce Králové za Jakuba Lva.

Tohle byl pro fanoušky modrobílých velice citlivý krok šéfa klubu Libora Zábranského. Rákose většina fanoušků v Brně neměla ráda pro jeho styl hry, jímž se dostával pod kůži protihráčů. Teď najednou měl na sobě dres s logem Komety na hrudi.

„Jedna věc je nějaká jeho historie, ale především je to hráč, kterého jsme do mužstva potřebovali. Libor (Zábranský) udělal dobře, že po něm sáhl. Rákos předvedl velký důraz, obrovské nasazení. Momentálně je na naší straně, což je naší velkou výhodou, a věříme, že zapadne do naší rodiny,“ řekl Pokorný.

Erat: Nejlépe jsem se cítil ve třetí třetině

Erat čekal na svůj debut v sezoně do 30. kola, pak ho ale měl od začátku intenzivní. Jako člen první formace šel na úvodní buly, a hned jak zahajovací sestavu vystřídal druhý útok a odvedl svůj part, skočila Eratova lajna mimo střídání na led znovu.

„Je to taktika, kterou určil trenér, a já to respektuju. První třetina byla náročnější. Pak už to bylo v pohodě,“ líčil pak 38letý matador. „V první třetině jsem odehrál asi osm minut a to bylo těžké. Nejlíp jsem se cítil ve třetí třetině,“ uvedl Erat.

Statistici mu naměřili vysoký ice time 22:40 minut, což bylo třetí nejvyšší vytížení ze všech hráčů Komety a druhé nejvyšší mezi útočníky.

Známky únavy na sobě Erat nenechal během rozhovoru znát, přišel v dobré náladě, mluvil s obvyklým nadhledem. Obšírnější zkoumání stop, které na něm první zápas po tři čtvrtě roce zanechal, plánoval nechat na následující ráno.

„Cítil jsem se dobře. Ještě se musí upravit čas na ledě, ale jinak v pohodě. Kdybych nebyl zdravý a nemohl do všeho chodit na sto procent, tak bych do toho nešel,“ pravil. „Vždycky to bude těžší, když se naskočí na Vánoce, ale každý den to bude lepší. Začíná to až za dva a půl měsíce,“ uvedl v jiné z odpovědí s narážkou na to, že sezona se bude rozhodovat až v play off od poloviny března.

Přiznal, že načasování prvního zápasu v sezoně nebylo náhodné. „Zrovna tady hrála Sparta a bylo to na Vánoce, takže to vyšlo ideálně. Jsem rád, že Libor je zpátky (na střídačce) a všechno je, jak má být,“ podotkl Erat.

Příští domácí zápasy hraje Kometa hned v sobotu proti Vítkovicím (od 15 hodin) a v pondělí proti Karlovým Varům (od 18), oba doma. „Jsme domluvení s Liborem, že to beru den po dni. Uvidím, jak se budu cítit zítra,“ řekl tahoun brněnského mužstva.