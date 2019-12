Výměna útočníků. Kometa se vzdala Lva a z Hradce získala Rákose

dnes 18:15

Hokejisté Hradce Králové získali Jakuba Lva z Komety Brno výměnou za jiného útočníka Daniela Rákose. Oba hráči do nových působišť přestoupili. Devětadvacetiletý Lev zamířil do Komety před touto sezonou z Vítkovic, o tři roky starší Rákos odešel do Hradce před minulým ročníkem z Třince.

Daniel Rákos z Hradce Králové, brankář Sparty Jakub Sedláček a Jan Košťálek ze Sparty. „Již delší dobu se pokoušíme zrealizovat nějakou výměnu hráčů a dovést k nám kvalitního hráče z jiného klubu, nejlépe centra. Při jednání o příchodu Jakuba Lva si Brno vybralo Dana Rákose a sportovní vedení tento trejd většinově odsouhlasilo,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Lev si v dresu Komety připsal v této sezoně v 29 zápasech devět bodů za šest branek a tři asistence. Celkem má na kontě bývalý hráč Plzně v domácí nejvyšší soutěži 509 utkání a 224 bodů za 111 branek a 113 asistencí. V české reprezentaci sehrál 15 utkání a vstřelil tři branky. Mountfield převzal Lvovu smlouvu z Komety, která platí na tuto a ještě příští dvě sezony. „Vzhledem k naší snaze získat kvalitního centra je pro nás příchod Kuby dobrou zprávou a věříme, že i posílením našeho kádru. Očekáváme od něho výrazný příspěvek ve zlepšení naší produktivity a zároveň zlepšení fyzické hry, které se nebojí. Kuba by se měl hlásit na našem tréninku 25. prosince,“ dodal Kmoníček. Rákos si v tomto ročníku připsal v extralize za Hradec Králové v 28 duelech sedm bodů za dvě branky a pět asistencí. Někdejší hráč Pardubic sehrál v nejvyšší soutěži 645 utkání a nasbíral 187 bodů za 77 gólů a 110 přihrávek.