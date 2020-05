Kluby chtějí zachovat 14 účastníků extraligy, jsou také pro návrat baráže

Český hokejový svaz původně na začátku května navrhl, aby se extraliga v následujících letech rozšířila až na 16 mužstev. Liberec, Plzeň a Sparta naopak obeslaly ostatní kluby s vlastním plánem zúžit nejvyšší českou soutěž na 12 účastníků.



APK však po pondělní mimořádné valné hromadě oznámila, že většina extraligových klubů odhlasovala kompromis mezi oběma navrhovanými možnostmi.

Počet klubů v extralize by v sezonách 2020/21 až 2023/24 zůstal na dosavadních 14. Prvních šest celků po základní části by šlo rovnou do čtvrtfinále, na 7. až 10. tým by čekalo předkolo. Nic nového.

Změna by však čekala na čtyři nejhůře umístěné týmy po základní části. Zatímco poslední sezona znamenala přímý sestup pro poslední tým a přímý postup pro vítěze první ligy, od následujícího ročníku by o sestupujícím a postupujícím znovu rozhodovala baráž, které by předcházelo play down hrané mezi čtyřmi nejhůře umístěnými celky extraligy.



V prvním kole play down by se střetl 11. tým se 14. a 12. tým s 13., přičemž se zohlední body, které týmy získaly v základní části. Mužstva proti sobě sehrají maximálně sedm zápasů v play down. Pokud už totiž bude mít jedno z mužstev na svého protivníka nedostižný bodový náskok, další zápasy se neuskuteční.

Dva týmy, které podlehnou v prvním kole, pak sehrají druhé kolo play down v sérii na čtyři vítězná utkání, zde už počet bodů ze základní části nehraje roli. Poražené mužstvo sehraje baráž s vítězem první ligy na čtyři vítězná utkání.

Připravujeme podrobnosti.