POHLED: Sestoupit lze, ale postoupit půjde stěží. Taková bude extraliga?

Ale postupně, ať i laik má jasno.

Nejprve svaz navrhl uzavřít extraligu. Vstřícné gesto pro kluby, které sčítají koronavirové rány. Za jistotu by se platila daň, soutěž by dočasně nabobtnala na 16 účastníků. Na obdobný model mezitím přistoupili ve švýcarské lize.

Mezi současnou extraligovou čtrnáctkou se ale našli revolucionáři, kteří by soutěž naopak zúžili o dva celky. Dobrý nápad, jen nejspíš vyřčený v nevhodnou dobu.

Nakonec si zástupci klubů v pondělí v hostivařském hotelu odhlasovali kompromis, jehož sdělení by šlo shrnout do věty: „Díky, ale docela nám to předtím vyhovovalo.“

Přejí si, aby se jelo ve velmi podobném režimu jako v posledním kompletně odehraném ročníku s letopočty 2018-2019. První šestka do play off, další čtyři do předkola. Kvartet odpadlíků si zahraje upravené play down, odkud nově poputuje jen nejhorší celek do baráže.

Je jisté, že by přibyla munice těm, kteří hokej dlouhodobě tepou za nesystematičnost a překotná řešení. Prosazení návrhu by jistě nepotěšilo ani Jaromíra Jágra, jenž si s Kladnem loňský postup pracně vydřel v prolínací soutěži. Těsně před koronavirovou kalamitou jeho klub potkal přímý pád, který platil jedinou sezonu.

Aktuální návrh může také zásadně změnit fungování první ligy, z níž by i kvůli přísnějším regulím opět vedla výš strastiplnější trasa. Svaz navíc umožnil 19 (!) klubům poslat prvoligovou přihlášku. Ale to je jiný příběh.

Teď bude řešit jedenáctka mužů ze svazového výkonného výboru, zda posvětí aktuální návrh APK. Svaz nemá zásadní důvod brojit proti představám klubových bossů, kteří ledovou zábavu platí.

Anebo se dočkáme dalšího hokeje?