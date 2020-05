Ať hrají ti nejlepší.Snopková Haberová by přivítala zúžení extraligy

Sparta s Libercem a Plzní navrhly minulý týden, aby se počet týmů v extralize postupně snížil na dvanáct. Svaz předtím přišel s opačným plánem jak pomoci klubům zvládnout dopady koronavirové krize - dvě sezony chce hrát bez sestupu a rozšířit soutěž ze 14 až na 16 týmů v ročníku 2022/23 a pak ji opět zredukovat.

„Extraliga musí být opravdu extraligou - soutěží, ve které mají všechny týmy o co bojovat. Jen tak si získá nové fanoušky a udrží ty současné. Debata o uzavírání a rozšiřování soutěže byla veřejnosti prezentována jako cesta ke zvýšení kvality extraligy a českého hokeje. Všem ale bylo jasné, že takové nápady povedou k pravému opaku,“ řekla Snopková Haberová webu Sparty.



„Rozhodli jsme se proto, že se budeme spolupodílet na návrhu, který extraligu opravdu posune o level výš po sportovní i finanční stránce. Prospěje i (první) Chance lize a celému českému hokeji. Jen s opravdu kvalitní ligou a mládežnickými soutěžemi můžeme pomýšlet na mezinárodní úspěchy,“ doplnila.

Podle ní musí mít i kluby na konci tabulky o co hrát, v případě uzavřené soutěže jinak ztratí motivaci. „Po polovině soutěže nebudou mít o co hrát a začnou rozprodávat kádr. Jak tím zvýšíte kvalitu soutěže? Nechápu to. Pro hráče se ty kluby stanou neatraktivními a nečitelnými, stejně tak pro partnery. Žádný hráč nebude podepisovat smlouvu s týmem, který nechce vyhrávat. Žádný sponzor nebude chtít spojovat své jméno s otloukánkem, který je s porážkami a svým místem na dně tabulky spokojený,“ tvrdí Snopková Haberová.

Kluby, které chtějí extraligu rozšířit, podle ní dávají přednost vlastní jistotě a pohodlí před zájmem hokeje jako takového. „Přijde mi, že je vůbec nezajímá, o co mají zájem fanoušci a sponzoři. Tedy atraktivní soutěž, která je dramatická po celou sezonu,“ uvedla.

Nebere jako relevantní názor, že se v soutěži objeví více mladších hráčů. „Dostanou příležitost sbírat porážky, nikoliv zkušenosti. Hráči, kteří na extraligu nemají, ji hrát nebudou, i kdyby extraligu hrálo dvacet týmů. Na druhé straně neznám klub, který by měl mladé talentované hráče a nedal jim šanci, jako jsme ji dali my třeba Lukáši Rouskovi, Davidu Vitouchovi či Danielu Poizlovi,“ prohlásila.

Snopková Haberová si myslí, že některé zápasy budou v soutěži s jistotou záchrany divácky neatraktivní. „Nikoho nebude zajímat herní systém, který bude z poloviny postaven na zápasech s týmy, kterým už o nic nejde. Za to že by fanoušci chtěli platit vstupné? Ani sponzoři se nepohrnou do týmů, které před sezonou vyhlásí, že jim stačí pohybovat se ve spodních patrech tabulky,“ uvedla.

Extraligu mají podle ní hrát jen ti nejlepší. „Týmy, které na to mají herně i finančně. Jedině tak bude mít extraliga dostatečnou atraktivitu pro diváky a velké partnery. Finance z marketingových a televizních kontraktů se budou dělit mezi méně klubů. Navíc by díky regionálním derby přišlo víc diváků na atraktivní zápasy. Stejně přínosné to bude i po sportovní stránce. Větší konkurence v extralize i Chance lize a neustálý boj o co možná nejlepší umístění posunou celý český hokej,“ řekla Snopková Haberová.