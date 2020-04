Hokejový svaz navrhuje dvě extraligové sezony bez sestupu

Hokejový svaz navrhuje, aby v příštích dvou sezonách z extraligy nikdo nesestupoval a elitní soutěž rozšířil vždy jeden tým z první ligy. Od roku 2023 by se hrála baráž. Návrh, který je reakcí na koronavirovou krizi a očekávané ekonomické dopady, musí schválit kluby. Informovala o tom Česká televize.

Vedení svazu počítá s tím, že by se extraliga v nadcházejících dvou ročnících vždy rozrostla o jeden tým, jímž bude vítěz druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/2023, do které by vstoupilo 16 týmů, by se pak počet účastníků i díky znovu zavedené baráži snížil zpátky na současných 14 mužstev.