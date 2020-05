Sparťan Ton: Proti rozšiřování a uzavírání extraligy je nás už víc

Proč?

Problém vidím především v tom měnit něco na tři roky dopředu. Nepřijde mi to zrovna šťastné. Nikdo dopředu neví, jak se bude situace vyvíjet. Od uplynulé sezony dáváme jasně najevo, že jsme proti uzavírání a rozšiřování extraligy. Systémové věci není možné měnit z roku na rok, je o nich třeba přemýšlet v dlouhodobějším horizontu.

Jste ale ve velké menšině.

Co mám zprávy, tak nás bude víc než dva. Nechci ostatní jmenovat, protože se z řady důvodů můžou rozhodnout nakonec jinak. Něco mám ze zpráv od manažerů, něco z tisku.

Hlavním důvodem uzavření a rozšiřování je prý ekonomická stabilizace. Nebude to ale přesně naopak? Nebude o to těžší sehnat peníze na extraligu, když v ní bude víc týmů?

Je to možné, ale o tom můžeme jenom polemizovat. Nechci dělat chytrého, ale určitě se zvednou náklady, protože bude víc zápasů. Zároveň dostane práci víc hráčů, protože jich bude během dvou let o padesát víc.

Takže mohou klesnout platy.

Je to možné, ale z mého pohledu se to v tuto chvíli těžko analyzuje.

Nebudou firmy po krizi spíš šetřit? A najdou motivaci, proč dávat peníze do soutěže, která pravděpodobně ztratí kvalitu a tím pádem atraktivitu?

S tím asi souhlasím. Třeba se ale najdou sponzoři, kterým se bude líbit, že to tu budeme mít jako v NHL nebo KHL. Jisté však podle mě je, že pro sport - nejenom pro hokej - bude ten ekonomický zásah velký.

Kdo by mohl být proti Je to zásadní moment, který ovlivní budoucí model hokejové extraligy. Blíží se hlasování klubů, které rozhodnou, jestli chtějí nejvyšší soutěž rozšiřovat a uzavírat za zmiňovaných podmínek. A ač se zprvu zdálo, že půjde o jednoznačnou záležitost, podle informací iDNES.cz se může situace skutečně zdramatizovat. Postoj údajně změnily Olomouc, Zlín, Liberec a zviklaný je i Třinec. Pokud by se tyto informace potvrdily, nastala by patová situace: sedm proti sedmi. V tu chvíli by musel výkonný výbor svazu návrh prosadit silou - tzn. rozhodnout sám.

Co rozšíření a uzavření udělá se sportovní kvalitou soutěže?

Můžu soudit jenom podle první ligy a viděli jsme, jak to dopadlo. Průměr se nesnížil. Ukázalo se, že mladí na to nemají, jen se uměle něco vytvářelo. Většina týmů stejně měla ambice a rozhodla se hrát na dražší a zkušené hráče.

Asi nevěříte, že by díky uzavření dostávali větší prostor junioři?

Je to takový argument, ale neznám sportovního manažera nebo trenéra, který by nestavěl talentovaného kluka, když díky tomu bude moct klub ještě ušetřit, protože mladí jsou levnější. Konkurence je dneska ale malá, střední generace je prostě lepší. Mnohem lepší bude, když mladí budou hrát v juniorce, které se tím zvedne úroveň. Takhle to je ve Finsku a ve Švédsku, kde jsou všechny zápasy vyrovnané a tím se ti kluci posouvají. Když takového kluka budu mít, tak ho budu prosazovat bez ohledu na uzavření soutěže.

Takže tento argument berete spíš jako takové zaklínadlo?

Přesně tak. Stejně se kvůli podobným pravidlům o povinných startech juniorů vymýšlejí fígle, jak je obejít. Nemůžeme mladým zametat cestičku, musí si to vybojovat. Jde jenom o konkurenci.

Má Česko dostatek hráčů, aby se udržela alespoň současná úroveň extraligy?

Kvalita by šla s uzavřením a rozšířením podle mě dolů, protože těch hráčů zase tolik není. Letos měla liga vyšší sledovanost i díky tomu, že se vyzkoušel nový model s přímým sestupem a postupem a bylo to do posledního kola vyrovnané. Další věc je, že jsme tady měli největší legendu, proto byly návštěvy takhle vysoké.

Co říkáte na nápad hrát předkolo s osmi týmy od pátého do dvanáctého místa?

To nemusí být úplně špatný nápad. Já tento model zažil na vlastní kůži v roce 1993.

Jaké to bylo?

U nás to bylo zajímavé. protože jsme tu sérii s Popradem nedohráli. Byl to poslední rok federální soutěže a Ota Vejvoda jako trenér Kladna ukončil čtvrtý zápas venku, protože na trestné napadli Jirku Vebra. Na rozhodující pátý zápas jsme měli vyprodaný stadion na Kladně, ale Poprad nepřijel. Dneska je to už úsměvné, ale my postoupili do čtvrtfinále.

Zpátky k uzavřené extralize: dovedete si představit, jak budou vypadat zápasy týmů, které budou ke konci základní části dole? Bude to bavit lidi?

Proto by se rozšířilo play off na dvanáct týmů. Ale je jasné, že kdyby hodně týmů ztrácelo koncem ledna dost bodů, tak budou chtít ušetřit a rozprodat nejdražší hráče. Bylo to tak kdysi a bude to tak zase. Nerozumím, proč by měl hrát extraligu tým, který na ni nemá. Očekávám, že řada mužstev pojede na 50 - 60 procent rozpočtu, protože bude mít soutěž jistou. Nevěřím, že by takový tým vychovával hráče. Navíc neznám moc sponzorů, kteří by chtěli dávat do takového klubu peníze.

Kvůli většímu počtu zápasů v základní části se možná bude hrát i během reprezentačních pauz. Nebude tím pádem větší riziko, že nikdo nebude chtít pouštět na turnaje EHT své hráče?

I to je samozřejmě možné. Zase záleží, který klub to bude a jaké bude mít ambice. Tým, který bude chtít vyhrávat, takové požadavky mít může. Dalo by se to ale vyřešit.

Jak?

Většina hráčů, kteří jezdí na turnaje Euro Hockey Tour se na mistrovství nepodívá. Nejsem trenér národního týmu, ale proč bych v listopadu nebo v prosinci tahal na takové turnaje zkušené hráče, které znám? Jasně, trenér řekne, že chce udělat úspěch. Ano, může turnaj vyhrát. Ale my bychom chtěli dávat prostor mladým, poznávat je. A hlavně máme dostatek prostoru na Švédských hrách v únoru a na přípravných zápasech před mistrovstvím.

Řekněte, nebude hokeje až moc? Ve fotbale udělali nadstavbu a lidi to kritizujou.

U nás ve Spartě bychom odehráli opravdu hodně zápasů, a to už zrušili základní skupinu Ligy mistrů. Chystáme se na Spengler Cup, k tomu 56 a příští rok dokonce 60 utkání v lize, k tomu je třeba připočíst přípravu a play off a můžeme se dostat ke stu zápasům v sezoně, která je navíc o měsíc kratší než v NHL. I proto jsme ve Spartě zásadně proti.