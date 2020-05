Král by měl respektovat náš postoj, odmítají extraligové kluby kritiku

„Vždycky jsem deklaroval, že jsem zastáncem přímého sestupu a postupu. Návrh APK mě zaskočil a šokoval. S kluby jsme se o něčem bavili, ale o baráži nebyla řeč. Určitě pro tento návrh ruku nezvednu,“ řekl naštvaný prezident svazu Tomáš Král v úterý pro iSport.cz.

Reagoval tak na pondělní valnou hromadu Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), která si dvoutřetinovou většinou odhlasovala návrh na zachování 14 celků a návrat baráže. Svaz naopak navrhoval nesestupovost extraligy a dočasný nárůst počtu celků až na 16.

APK zvolila kompromis mezi plánem svazu a protinávrhem Plzně, Liberce a Sparty, které chtěly postupně zredukovat počet týmů v extralize na 12. Ani volba střední cesty se však nezamlouvá šéfovi svazu Královi, kterého návrh klubů s baráží naštval.

Co na to kluby? Redakce iDNES.cz oslovila představitele všech extraligových celků, přičemž někteří se proti slovům šéfa svazu důrazně ohradili. „Pokud prezident Král nebude brát v potaz většinový názor klubů, bude to velice nešťastné řešení,“ říká Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně.

A připomíná podobný příklad z ledna, kdy se hlasovalo o uzavření extraligy. „Kluby si odhlasovaly zachování baráže, ale výkonný výbor svazu přesto rozhodl o přímém postupu a sestupu ještě v minulé sezoně. Uvidíme, jak jedenáctičlenný výbor rozhodne tentokrát,“ upíná Vlasák pozornost k hlasování, které proběhne 4. června.

Podobně mluví i pardubický sportovní manažer Dušan Salfický. „Rétorika pana Krále je stejná od doby, co se odhlasoval přímý sestup, také proti většinovému návrhu APK. Svaz by měl přihlédnout k názoru klubů. Ten, kdo platí, by přece měl mít hlavní slovo v tom, jak bude soutěž vypadat.“

Generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček je s pardubickým rivalem zajedno. Králův názor ho ale nepřekvapil. „Protože se návrh APK výrazně liší od nabídky svazu, s nespokojeností jsme trochu počítali. Ale snažili jsme se přijít s kompromisem mezi návrhy na rozšíření a zeštíhlení. První kompromis byl, že by v příští sezoně byla extraliga nesestupová, pak by se hrála baráž. Ale odhlasoval se druhý kompromis, tedy s baráží už od příštího ročníku,“ vysvětluje Kmoníček.

„Souhlasili jsme s návrhem APK, i když jsme dlouhodobě pro širokou baráž, takže model jedna plus jedna je pro nás ústupkem,“ připouští za Zlín generální manažer klubu Martin Hosták. „I my jsme museli slevit ze svých požadavků,“ připojuje se Barbora Snopková Haberová, generální manažerka Sparty. „Najít kompromis a shodu mezi všemi extraligovými kluby nebylo vůbec jednoduché, přesto vznikl konstruktivní návrh smysluplný ze sportovního i ekonomického pohledu. Věříme, že prezident a výkonný výbor České hokeje hlas klubů vyslyší.“

Salfický dodává: „Navíc jsme vymýšleli model, který by byl atraktivní i pro týmy z konce tabulky, měly by stále o co hrát. Teď se to má hodit do koše? Samozřejmě by to zamrzelo, taky to o něčem svědčí.“

Kluby počítají, že je výkonný výbor přehlasuje

Kmoníček ovšem počítá i s variantou, že výkonný výbor svazu na začátku června návrh klubů skutečně neschválí. V takovém případě by se pokračovalo ve stávajícím modelu, tedy s 14 týmy a s přímým sestupem pro posledního. „Toho se bohužel obávám, většina týmů si takový model nepřála. Navíc v současné ekonomické situaci, kdy nevíme, zda se nebude extraliga v budoucnu znovu přerušovat, by byl tlak přímého sestupu obrovský,“ varuje hradecký manažer.

Optimistou není v tomto případě ani plzeňský Vlasák. „Šanci, že náš návrh projde, vidím tak na 40 ku 60. Ale počkal bych, jak zareagují ostatní kluby.“

Sportovní ředitel Mladé Boleslavi Václav Nedorost dodává, že nešťastné je hlavně to, jak často se zavedené extraligové pořádky mění: „Můžu říct osobní názor. Jasně, víte o sestupu, ale nesmíte se ho bát, chcete být úspěšní. Co jsem četl od pana Krále, vypadá to, že s návrhem APK spokojený nebyl. Za mě byly přímý sestup i baráž dobré, atraktivní. Je ale blbý, že se to pořád mění. Kdyby se nastavila pětiletka a dodržoval se stejný systém, nikdo by nemohl nic říct.“

Některé kluby jsou však s výtkami Tomáše Krále zajedno. Tomáš Kučera, tiskový mluvčí nováčka z Českých Budějovic, vzkázal: „Se slovy pana Krále jsme spokojení. I na APK jsme vyjádřili před hlasováním souhlas, že nám vyhovuje přímý sestup a postup, ale tahle varianta tam nebyla. Tak jsme se připojili k možnosti, která zachovává nějakou propustnost.“

Trenér a sportovní manažer karlovarského klubu Martin Pešout je rovněž pro uzavření extraligy. „Na tom trváme, protože ekonomické dopady budou velké pro všechny, ne jen pro nás. A nevíme, co může nastat, druhá vlna pandemie, karanténa... Chceme ochránit soutěž, baráž je to nejhorší řešení. V tuhle chvíli se všechno prodražuje, to už radši přímý postup a sestup,“ říká Pešout.

Kometa Brno ani Olomouc nechtějí v tuto chvíli situaci komentovat. Zbylé kluby na dotaz iDNES.cz nereagovaly.