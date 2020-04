Neskutečná porce emocí, vzpomíná Novotný na svůj titul s Pardubicemi

„Nejsilnějším zážitkem pro mě určitě byla pozápasová radost přímo na ledě po posledním finále se Zlínem. Neskutečná porce emocí a pak převzetí poháru... Vyhrát titul je něco výjimečného,“ líčí nyní 43letý Novotný.

Od zmíněného čtvrtého duelu v sérii Pardubic se zlínskými Berany nedávno uplynulo právě 15 let; už začátkem dubna přitom odvysílala záznamy z play off 2005 v „Archivu Z“ Česká televize. Novotný si je nemohl nechat ujít - při sledování pouti za pohárem tak strávil před obrazovkou spoustu hodin.

„Viděl jsem všechny přenosy,“ říká bývalý bek s razantní střelou od modré. „S klukama jsme si při nich psali. Mám na to nádherné vzpomínky, stejně jako na všechny spoluhráče.“

Tehdy se mu dařilo i osobně, zaznamenal jeden z bodově nejúspěšnějších ročníků svojí kariéry. Včetně play off si v 67 zápasech připsal devět gólů a osmnáct asistencí.

„Měl jsem před sebou výborný druhý útok, tím to bylo jednodušší,“ připomíná Novotný komando hokejových zabijáků Hejduk, Mikeska, Bulis. „Asi to byla moje nejlepší sezona, i když tam byly i jiné, po herní stránce povedené, kdy jsem měl třeba starty za reprezentaci,“ srovnává.

V některých zápasech téměř neslezl z ledu. „Důvěra trenérů Martince a Šejby byla dost velká, o to lépe se mi hrálo,“ přitakává Novotný. „Jirka Šejba měl na starosti obranu a dopřál mi dost prostoru, to mi pomohlo.“ Jak na něj dvojice koučů, která tým převzala od 7. kola po rezignaci Františka Výborného, působila?

„Oba dva byli obrovské legendy pardubického i československého hokeje a měli přirozenou autoritu,“ shrnuje Novotný. „Uměli vycítit, co tým potřebuje, a podle toho reagovali. Lidsky mi seděli maximálně. Zvlášť pro tenhle tým to byli ideální trenéři,“ je přesvědčený.

V kabině si Novotný nejvíc notoval s centrem Michalem Mikeskou, což mělo svoji historii. „Když jsem do Pardubic v roce 1999 přicházel, byl jsem jeden z mála Slováků v české extralize. Mikeš se ke mně od prvního dne přidal a stala se z nás nerozlučná dvojice. Je to kamarádství na celý život, doteď jsme v kontaktu,“ považuje si Novotný.

Za Pardubice nastupoval naposledy v ročníku 2006-07, potom oblékal dres Zlína, Ústí nad Labem (i v první lize), druholigového Děčína, Kladna, Popradu a Třince. Kariéru uzavřel v sezoně 2013-14 v rodném Martině. U hokeje se poté ještě chvíli pohyboval, ovšem nakonec zakotvil v bratrově firmě.

„Zabýváme se strojírenskou výrobou, konkrétně já pro oblast zemědělství,“ prozrazuje Novotný. „Brácha jako šéf umí být i tvrdý, ale mám dostatek volného času na rodinu a svoje koníčky,“ pochvaluje si.

Ze Slovenska to do Pardubic není úplně nejblíž, nicméně příležitostně se sem vypraví. Třeba na návštěvu parťáka Mikesky nebo dalšího kamaráda, maséra Aleše Zelinky, které jindy pro změnu hostí on sám v Martině. „Předloni jsme tam šli před silvestrem na dva zápasy po sobě, na Litvínov s Kometou,“ vybavuje si Novotný. „A Mikeš k nám zavítal zase před rokem.“

Že Dynamo mělo za poslední čtyři roky třikrát co dělat, aby z extraligy nespadlo, ho rozhodně nenechávalo chladným. „Nebylo mi to jedno, člověk tam k tomu stále má vztah a záleží mu na tom,“ přiznává. „V klubu pořád pracují lidé, které jsem tam vídal, a chtěl jsem, aby se Pardubice udržely. Znám tam všechny od masérů po trenéry mládeže. Přeju si, aby to tam dál fungovalo a neskončilo.“