Kolo nebude, kondiční trenér Mocek chce s hokejisty Pardubic raději běhat

„Nejsem toho fanouškem, vytrvalost bude běžeckého rázu,“ uvedl Mocek pro web HC Dynamo. „Chci, aby tréninky byly funkčně vyvážené. První dva týdny nás čeká objemová fáze, později na ni budeme navazovat,“ nastínil.



Na pondělní první trénink na Letním stadionu hráči nenastoupili „z nuly“, nějakou dobu již plnili individuální plány. Ti, kteří nemají osobní kondiční trenéry, se nyní již připravují ve třech sedmičlenných skupinách. „Dvě fungují současně a třetí se vždycky přidá později,“ řekl Mocek, který „suchou“ přípravu pochopitelně probíral s hlavním koučem Razýmem a jeho kolegy.

Trénovat se bude kromě zázemí arény a přilehlého stadionu i Na Olšinkách nebo sportovištích Univerzity Pardubice. Na led by mužstvo mělo vyjet nezvykle brzy, už v červnu. „Snad bychom už pak mohli jít i do nějakého kontaktu. By bylo dobré, kdyby se mohl hrát fotbal a různé jiné sporty. Jen samotné běhaní totiž pro hráče není moc zábavné,“ konstatoval kouč Mocek.