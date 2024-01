ONLINE: Vary vedou na Spartě, Vítkovice hostí Litvínov. Pardubice čeká Třinec

Překotné změny v Pardubicích pomalu vyšumívají, nového trenéra Marka Zadinu nyní čeká ostrá domácí premiéra. Po divokém utkání ve Varech, kde jeho hráči otočili nepříznivý stav 0:3 a zvítězili 4:3 po prodloužení, následuje souboj s obhájcem čtyř posledních extraligových titulů.

Duel je o to zajímavější, že se do akce po páteční výměně vydají i útočníci Richard Pánik s Davidem Ciencialou a velmi rychle tak nastoupí proti „svým“. Vzájemná bilance hovoří pro Dynamo, jež chce Slezany zdolat i potřetí v ročníku. Sérii výher by tím rozšířilo na šest klání, Oceláři uspěli třikrát za sebou.

Třinec posílil i statný kanadský centr Adam Helewka, naopak obejít se musí bez potrestaného Patrika Hrehorčáka. Suspendovaný je také obránce Sparty Ondřej Mikliš, který Pražanům nepomůže proti Karlovým Varům.

Domácí útočí na třinácté vítězství z posledních patnácti zápasů, jedenáctí Západočeši prohráli čtyřikrát v řadě.

S odstupem za Energií figurují dvanácté Vítkovice, u nichž se zdá, že se postupně zvedají, avšak v pátek si odvážely sedmigólový příděl z Brna. Nyní hostí Litvínov, který se rve o čtvrtfinálovou čtyřku, nicméně venku patří k nejhorším, v 18 zápasech urval pouze 17 bodů.

Tristní bilance se pokouší využít pátý Liberec s šestou Kometou. Severočeši na Vervu ztrácí tři body, Moravané sedm a mají ještě mač k dobru. Domácí Kometa se rozjela a slavila čtyřikrát za sebou, v dosavadních dvou vzájemných duelech Bílé Tygry porazila při celkovém skóre 11:3.

Na opačném konci tabulky sveřepě bojuje Mladá Boleslav, která sbírá „bodíček po bodíčku“ a na poslední Kladno si vytvořila dvoubodový náskok. Proti Olomouci potřebuje svou pětizápasovou sérii rozšířit, protože Rytíři mají hned tři utkání k dobru. Snadný úkol Bruslaři nemají, Hanáci hrají doma, kde ztratili jediné z minulých osmi střetnutí.

Tým Jaromíra Jágra zápolí s Českými Budějovicemi. Středočechům se před vlastními fanoušky absolutně nedaří, když zde získali pouhých 13 bodů. Sedmý Motor momentálně spíše ztrácí, stále se ovšem drží v klidném středu a vyhlíží možný atak na top čtyřku.

Ve zbylém utkání měří síly tabulkoví sousedé. Osmý Hradec míří na led deváté Plzně. Mountfield bojuje proti hrozící šňůře čítající pět porážek, Škoda za protivníkem zaostává o šest bodů, přičemž odehrála o dvě střetnutí méně. Přiblíží se?