Třinec přivádí posilu z Finska, kádr doplní kanadský centr Helewka

Helewka v této sezoně ve finské lize nasbíral v 34 zápasech 16 bodů za sedm branek a devět asistencí. „V Adamovi k nám přichází silový centr v dobrém hokejovém věku. Jde o důrazného hráče, který umí hrát výborně v předbrankovém prostoru, což je důležité pro blížící se play off,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

„Na postu středního útočníka jsme chtěli posílit, na Adamovi jsme se společně s oběma trenéry shodli. Hrál sice v posledním celku finské ligy, ale byl první centr, který nastupoval proti nejlepším pětkám soupeřů a býval úspěšný, v takzvaných minizápasech vyhrával,“ podotkl Peterek.

Helewku v roce 2015 draftovalo do NHL ve 4. kole na celkovém 106. místě San Jose, ale startu v elitní soutěži se útočník nedočkal. V nižší AHL má na kontě v základní části 251 zápasů a 147 bodů za 53 branek a 94 asistencí. V 21 duelech play off vstřelil čtyři góly a na dva přihrál.

Na začátku sezony 2019/20 zamířil Helewka ze Severní Ameriky do KHL do kazašského celku Barys Astana, ale po osmi zápasech se stěhoval do Švédska do Linköpingu. Další ročník začal ve slovenské extralize ve Zvolenu a dokončil jej v Clevelandu.

Odtud se vrátil do Evropy předloni a minulý ročník strávil v Innsbrucku v mezinárodní rakouské ICEHL. Tam nasbíral v 43 zápasech základní části 67 bodů za 28 gólů a 39 přihrávek. „Je skvělé, že Adam může hrát jak centra, tak i křídlo. Vysoký, důrazný hráč s dobrým viděním hry. Jsem si jistý, že pro nás bude posilou,“ uvedl trenér Třince Zdeněk Moták.