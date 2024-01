Růžička rozhodl, nepochválil se a ještě potěšil malého Gulaše

Na špici produktivity má nyní 41 kanadských bodů. Po zlínském Petru Leškovi je druhým hráčem, jemuž se v extralize podařilo překonat čtyřicetibodovou hranici v deseti sezonách.

„Samozřejmě jsem rád, že mi to tak vyšlo, ale hlavně, že se nám povedlo vyhrát,“ prohlásil Martin Růžička. „Potřebujeme každý bod.“

A nechcete se přece jen pochválit?

Sám sebe chválit nebudu (smál se).

Prohrávali jste 0:2, ale ve druhé třetině jste stav otočili třemi góly v početní převaze.

Reagovali jsme tak nějak na Budějovice, co nám dovolily, ale všechny tři přesilovky jsme sehráli skvěle. Hodně nám pomohly obrátit stav a vlastně i zápas, i když jsme ještě dostali gól.

První gól vás nastartoval?

Pomohl nám. Byli jsme lepší, šance jsme měli, akorát jsme nedávali góly. První přesilovka nevyšla, ale snažili jsme se za výhrou jít jako celek a byli jsme odměněni. Ve třetí třetině to bylo trošku horší, ale to i tím, že jsme vedli a Budějovice potřebovaly srovnat. Chtěli jsme hrát svoji hru, jenže jsme dostali gól. Ale nijak jsme neuvadali.

V prodloužení jste rozhodl moc pěknou akcí...

... Děkuji.

Vybruslil jste z útočné třetiny, hbitě se otočil a vyrazil do brejku, který jste zakončil střelou k levé tyči. Věděl jste, co uděláte?

Neplánoval jsem to, ale reagoval jsem na hráče z Budějovic, co udělají. Otevřel se tam prostor, zkusil jsem to a vyšlo to.

Vypadalo to, že pojedete střídat, když jste puk vyvážel do středního pásma.

Viděl jsem, že ti dva kluci z Budějovic (Kondelík a Štencel) šli střídat, možná je to moje vyjetí lehce zmátlo, tak jsem ještě zkusil zaútočit. Sil jsem neměl už úplně moc, ale naštěstí to vyšlo.

Uvolnil jste se kolem Gulaše, jemuž nesete vaši hokejku. Tu mu dáte za to, že vás pustil do brejku?

Ne, za to není. Říkal, že ji chce pro malého, tak mu ji dám.

Ve svých 38 letech jste ukázal solidní rychlost.

Děkuji. Trénuji tvrdě a jsem rád, že se to někde projeví.

V čele extraligové produktivity se držíte s Tomášem Filipim. Sledujete to?

Jsem úplně v pohodě. Snažím se pomoci týmu a tohle vůbec neřeším.

V minulých deseti dnech jste ve čtyřech zápasech získal deset bodů. Máte formu?

V některých zápasech se člověk cítí lépe, v některých hůř. Zrovna teď to jde, ale neřekl bych, že se cítím nějak extra dobře. Tak nějak pořád stejně.

Může to být i tím, že leden hodně napoví o postavení mužstev v play off a zkušení hráči rostou?

Play off se už blíží. Je potřeba se na to připravit jako tým, i jako hráči individuálně. My starší už víme, o čem to je.

Ve čtvrtek se majitel Pardubic rozešel s trenérem Václavem Varaďou, kterého z Třince velmi dobře znáte. Co tomu říkáte?

Byl jsem překvapený. Jako každý. Do hokeje v Pardubicích úplně nevidím. Sami vědí, co se tam děje.