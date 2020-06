Zavřít, rozšířit a pak zúžit. Slováci se s hokejem inspirují v Česku

Zatím jde pouze o návrh, definitivní rozhodnutí by však mělo padnout v závěru tohoto týdne.

Aktuální představa přichází ze druhé nejvyšší soutěže, její šéf Miroslav Lipovský by pochopitelně rád nechal možnost postupu. A jelikož dopředu tuší, že by byla malá šance tento návrh prosadit, udělal lákavý ústupek.

Kluby z první ligy navrhují, že by se od nadcházející sezony nesestupovalo, takže by se počet účastníků extraligy navýšil na dvanáct. Od sezony 2021/22 by se však zavedl přímý sestup posledního týmu a baráž, v které by se střetlo předposlední mužstvo s vítězem první ligy. Tímto stylem by se do roku 2023 počet extraligových klubů postupně snížil na deset.

„Prezentovali jsme tento záměr zástupcům extraligy, kteří o něm budou v nejbližších dnech diskutovat. Pokud budou souhlasit, začneme jednat o podpisu smlouvy,“ doufá Lipovský a dodal: „Úplné uzavření extraligy by bylo kontraproduktivní. Pomohlo by sice extraligistům, ale slovenskému hokeji jako celku ne.“

Kluby z nejvyšší soutěže však sužují tvrdé ekonomické důsledky pandemie koronaviru, které se na rozdíl od Česka začaly projevovat už nyní. Většina z nich je na mizině a prosí o finanční injekci od měst s výhružkou: Pokud se tak nestane, tak končíme.

I proto není s podivem, že drtivá většina z nich by ráda extraligu alespoň na jednu sezonu uzavřela. Řada klubů se totiž obává sestupu, který by pro ně mohl mít devastační následky - definitivní ztrátu zájmu sponzorů, úprk hráčů a extrémně složitý návrat nahoru.

I šéf nejvyšší soutěže Richard Lintner otevřeně přiznává: „Za mě je optimálním řešením v následující sezoně nepostupovat ani nesestupovat a teprve potom extraligu otevřít. Kluby z nejvyšší soutěže i z první ligy by mohly první rok využít ke stabilizaci a přípravě na to, co přijde.“

Po návrhu prvoligistů však zároveň uznává: „Je zřejmé, že pohled našich partnerů z nižší soutěže je jiný, takže bude potřebná snaha o kompromis.“

Že se systémové řešení na nadcházející tříleté období může podobat tomu českému, o němž hokejový svaz rozhodl v pátek, svědčí i slova Juraje Kovala, prezidenta banskobystrického šampiona z posledních tří let: „Uznáváme, že uzavření není ze sportovního hlediska ideální. Naše návrhy proto budou počítat s postupem do extraligy.“

Všechno ale bude muset schválit většina extraligových klubů, kteří o tom budou jednat tento pátek. Už teď ale podle Kovala panuje shoda na tom, že by se nejvyšší soutěž měla v tříletém horizontu snížit na deset účastníků.