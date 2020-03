Podivný titul na Slovensku. Slovan a Košice odmítají převzít medaile

„Určení mistra v situaci, kdy nebylo možné dohrát ani základní část, považujeme za bezprecedentní,“ napsal v oficiálním prohlášením Slovan a stejné stanovisko vyjádřily i Košice.

Zloba a naštvání jsou pochopitelné. Stejně tak rozpaky „mistrovské“ Banské Bystrice, která nesměle vzkázala: „Nemůžeme za to, že nám titul takhle přiklepli.“

Jde o neobvyklý krok i s ohledem na uzavření soutěží v jiných zemích včetně Česka, kde se mistr nevyhlašoval. Kritikům vadí i fakt, že situaci Ligová rada předem veřejně nekonzultovala s kluby.

Její ředitel Richard Lintner se odvolává na soutěžní řád, který mu ukládá povinnost určit konečné pořadí, i když se soutěž předčasně ukončí.

„Na základě tohoto pořadí jsme povinní ocenit první tři mužstva, odevzdat putovní pohár a jednotlivcům medaile a zároveň vyhlásit mistra Slovenska. Jiné řešení v rozpise neexistuje, proto nešlo o žádné rozhodnutí, ale o povinný proces,“ napsal Lintner na instagramu.

S velkým pochopením se však nesetkal. A vášně vzbudila i fotografie banskobystrického týmu, na níž se nechal na tamním náměstí zvěčnit s pohárem pro vítěze základní části, play off, s medailemi a v mistrovských tričkách.

Nevole fanoušků ostatních klubů přinutila Bystrici k diplomacii. „Nešlo o oslavy titulu. Důvodem našeho střetnutí bylo zakončení sezony. O udělení titulu jsme se dozvěděli právě na tom posezení, možná pár hodin před ním. Přiklepnutí poháru nemělo žádný vliv na to, že jsme se takto sešli,“ tvrdí asistent trenéra Ivan Droppa.

Vzhledem k okolnostem mu však věří málokdo. Banská Bystrica schytává posměšky a úšklebky, byť se brání, že na tričkách neměla napsáno „mistr Slovenska 2020“, ale pouze „Vyhráli jsme, co se dalo“. A že vedle dosavadních tří mistrovských pohárů byl na nich ten čtvrtý výrazně menší.

„Za to, že nám přiklepli titul, nemůže nikdo z nás. Když je to tak v pravidlech, tak s tím nemůže nikdo nic dělat. Můžeme jen polemizovat, jestli je to tak správně, nebo ne. Vedení ligy by se mělo poučit,“ reaguje Bystrica.