Nejen hokejisti pomáhají. Hrubcova charita proniká i do fotbalového světa

Myšlenka rozšířit tento projekt i mezi fotbalisty se začala rodit loni, kdy se k němu přidal bývalý fotbalový brankář Chelsea či Arsenalu Čech. „Ten se okamžitě zapojil do existující hokejové větve a zároveň jsme spolu neformálně diskutovali o možném fotbalovém rozšíření,“ upřesnil na tiskové konferenci Hrubec.

Čech doposud přispíval jako hokejový brankář. Bude i nadále, navíc mu přibývá pozice ambasadora fotbalové sekce.

„Vážím si možnosti být pojítkem mezi fotbalovou a hokejovou brankou. Už od začátku jsem ze Šimonova nápadu nadšený a pevně věřím, že se tímto krokem otevírají pro Saves Help nové a výrazně širší možností,“ říká Čech.

S ním se shoduje také výkonný manažer organizace Michal Raszka.

„Saves Help je naše první dítě se Šimonem, teď přivádíme na svět druhé. Fotbal je daleko globálnější sport než hokej, plány v něm vidíme v celosvětovém měřítku,“ tvrdí.

„Úskalí nebyla žádná, projekt nám hned na začátku posvětil právě Čech. A jakmile máte zelenou od takového člověka, tak do toho prostě musíte jít,“ hlásí Raszka.

Právě Raszka má během sezony na starosti fungování projektu. Zajišťuje chod webových stránek i domlouvání partnerů. „Michal obvolával brankáře a mně postupně chodily smsky, že máme toho a toho brankáře. Jsme rádi, že gólmani na naši otázku slyšeli a kývli,“ těší Hrubce.

Do projektu se už zapojilo více než dvacet fotbalových brankářů působících v Česku, Anglii, Portugalsku či Polsku. Jedním z nich je sparťan Dominik Holec.

„Jsem toho názoru, že by sportovci v našem postavení měli pomáhat. Využít toho, že nás někdo pozná a dokážeme oslovit širší spektrum lidí,“ domnívá se.

Sám se k Saves Help přidal už v průběhu uplynulé sezony, kdy projekt do fotbalového světa expandoval poněkud tajně.

„Dodavatel mých rukavic je partnerem Saves Help, díky němu jsem se spojil s Michalem Raszkou. Loni jsem těch zákroků neměl moc, tak věřím, že letos budu moci přispět trochu víc,“ doufá.

„A budu rád, pokud se do projektu bude zapojovat co nejvíc fotbalových brankářů. Věřím, že postupem času se přidají i slovenští brankáři. Důležité je spojit naši komunitu, aby co nejvíc lidí pomáhalo, a dovolím si tvrdit, že nikdo z oslovených zatím neodmítl.“

Dominik Holec, během jara 2020 přišel do Sparty ze Žiliny.

Holec má z dětství mnoho kamarádů hokejistů, proto je mu Hrubcova myšlenka blízká.

„Hokej mám rád, baví mě ho sledovat. Ale v hokejové brance bych platil asi málo, nechytil bych skoro nic,“ směje se Holec.

Dodává, že během zápasu nad zákroky a jejich finančním příspěvkem přemýšlet nelze, po zhlédnutí statistik se mu pomoc už ale vybaví.

„A i kdybych měl zákroků málo, tak něco vymyslím, abych částku navýšil.“

Zatímco hokejisté za každý zákrok věnují na pomoc potřebným deset korun, u fotbalistů bylo potřeba částku změnit.

„Museli jsme popřemýšlet, jak by to vypadalo se zákroky, protože ve fotbalu jich je méně,“ říká Hrubec. Nakonec se shodli na ocenění jednoho zákroku osmdesáti korunami.

Jak říká Raszka, u fotbalu je větší šance expandovat do zahraničí. Avšak ani v hokeji Hrubec rozšíření projektu do jiných zemí nezavrhuje. V následující sezoně ho čeká nové angažmá ve švýcarském Curychu.

„Je i otázka na vedení, jestli mi dovolí dělat nábor. Ale chtěl bych udělat Saves Help celosvětovým projektem,“ přeje si.