Čím víc zákroků, tím víc peněz. Hrubec sjednotil gólmany a vyráží do Číny

O exotické destinaci a angažmá v Kontinentální lize zatím 27letý Hrubec neměl tolik času přemýšlet. Víc řešil a ladil projekt Saves Help, do kterého zlákal plejádu známých extraligových gólmanů.

„Je to asi rok, co mě to napadlo a rozjel jsem to. Oslovil jsem prvního, druhého, třetího brankáře a téměř nikdo neodmítal,“ líčí extraligový mistr s Třincem. „Všichni se mě ptali, proč to nenapadlo nás?“ usmívá se.

Hrubce inspiroval obrázek, který jako kluk viděl v hokejovém časopise: brankáře, jenž místo puků chytá mince. „A táta mi opakoval motto: Buď dobrým člověkem, ale ještě lepším gólmanem,“ líčí Hrubec.

Vymyslel, že za každý úspěšný zákrok v sezoně pošle desetikorunu na dobročinné účely. A podporují ho i další brankáři z nejvyšší soutěže: brněnský Čiliak, plzeňský Frodl, exliberecký Will nebo sparťan Machovský.

Zapojí se brankář z NHL?

Jedním z největších donátorů nové nadace se stal reprezentant Patrik Bartošák, který si v základní části za Vítkovice připsal 1 431 zásahů. „Když můžeme pomoct, je to naše povinnost,“ pověděl Bartošák na pátečním setkání s novináři.

Šimon Hrubec a Patrik Bartošák představují projekt Saves help. Brzy by měl fungovat i e-shop.

Hrubcovi se za rok povedlo vybrat téměř čtvrt milionu korun, které využije na výrobu speciálních saní pro parahokejisty. „Každý rok se budeme s brankáři domlouvat a hlasovat, na co peníze použijeme,“ nastiňuje reprezentant, jenž si zachytal na květnovém mistrovství světa. Do Saves Help se zapojil i další účastník šampionátu Pavel Francouz nebo talentovaný Lukáš Dostál.

A nabalují se další a další chlapíci v maskách. Kumpán Bartošák slíbil, že o víkendu zkusí naťuknout Petra Mrázka.

Od příští sezony budou za zákroky v KHL třeba platit i Dominik Hrachovina, Jakub Kovář nebo Slovák Július Hudáček. „Můj sen je zapojit i gólmana z NHL,“ zadoufá Hrubec. „A také všechny české a slovenské brankáře z KHL.“

Manželka nebyla proti. Hrubec kývl na Čínu

Mezi ně se dlouholetá opora Třince před pár dny zařadila. Hrubec si vyzkouší první zahraniční angažmá v čínském klubu Kunlun Red Star.

„Jiné nabídky ztroskotaly na délce kontraktu nebo výši ohodnocení, ale s Kunlunem se vše řešilo intenzivně a převážilo pro něj, že vedení klubu je kanadské a i vnímání hokeje by mělo být na profesionální úrovni,“ pochvaluje si Hrubec po podpisu roční smlouvy.

V Kunlunu se mimo jiné potká s českým bekem Andrejem Šustrem, který se ze zámoří přesouvá do KHL. V uplynulé sezoně za čínský mančaft hrál třeba Tomáš Kundrátek, Ondřej Vitásek nebo útočník Tomáš Mertl, který kuriózně vypomáhal v obraně.

Od krajanů slyšel poměrně příznivé reference, proti nebyla ani Hrubcova manželka. „Volal jsem s agentem, přidržel jsem mluvítko a říkám jí: Asi to bude Kunlun. A ona na to: Tak jo, budeme cestovat, ráda se tam podívám,“ usmívá se gólman. „Mám čistou hlavu, že mojí ženě to nevadí. Ona je docela střelec, sebere se a s malým se letí podívat do Londýna za kamarádkami.“

Hrubec se bude v Asii hlásit ve druhé polovině v července. Brankářským mentorem se stane Dusty Imoo, jenž objevoval a cepoval gólmany pro Los Angeles Kings. O brankoviště bude účastník MS bojovat s 30letým Američanem Jeremym Smithem, který naposledy chytal v AHL.

„Vzhledem k tomu, že on podepsal na dva roky, budu nejspíš začínat z pozice dvojky,“ tuší Hrubec. „Kdybych šel kamkoliv v Rusku, musel bych si budovat pozici podobně jako v Třinci, kde jsem před lety začínal za čerstvým vicemistrem světa Peterem Hamerlíkem,“ dodá.

V Třinci se ale dokázal vypracovat mezi brankářskou špičku extraligy. Povede se mu to v KHL? Potěšilo by ho to dvojnásob. Do vlastní nadace by za úspěšné zásahy by mohl nasypat slušnou sumu.